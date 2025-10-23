追台中案場出貨豬肉 雲林加工品全封查未流入市面

台中梧棲區一家養豬場檢出非洲豬瘟陽性，有28頭豬出貨流向市面，其中3頭豬由彰化縣加工廠分切後流向雲林等6縣市零售商；雲林縣衛生局今天掌握流向立即封查，全數加工品未出售。

中市府今天表示，案例場13日有28頭豬出貨流向市面，經連夜追查，28頭豬流向台中、彰化、嘉義3縣市，持續追查肉品下游流向；彰化縣衛生局清查，4頭中有1頭豬隻退回台中，另外3頭已被分切販售給雲林等6縣市零售商。

雲林縣衛生局表示，接獲彰化衛生局通報後，目前已掌握3處流向，合計共購入3700公斤肉製加工品，初步了解肉品分別作為寵物飼料油、肉鬆、肉乾，商品全未出售，予以查封，後續依相關法規處置。

非洲豬瘟以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播；且非洲豬瘟病毒存活期間長，於冷藏豬肉可達100天、冷凍豬肉長達1000天。

雲林縣衛生局長曾春美指出，因其中有1家製造商尚有問題肉品放置在冷凍庫，為恐造成疫情，依相關法規規定，此冷凍庫內所有肉品除全數查封銷毀外，並將依規定進行清消作業。