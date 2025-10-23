防非洲豬瘟 地方廚餘採焚化、堆肥處理

快訊

中央社／ 南投縣23日綜合報導

防範非洲豬瘟，全面禁廚餘養豬，彰化縣廚餘焚化處理、南投縣維持原有廚餘收運、台中市採堆肥處理，而屏東縣則堆肥與焚化並行。

台中市1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，但有網友質疑在前台中市長林佳龍時代做廚餘焚化爐，但台中市長盧秀燕阻擋不用。

不過，台中市政府環境保護局副局長陳政良告訴中央社記者，外埔綠能生態園區採委外經營，目前每天約可處理110公噸生廚餘，因應禁廚餘養豬，會請廠商加大處理量能。

彰化縣政府說，環保局已通知各鄉鎮市公所及清運業者，熟廚餘回收後直接送焚化廠處理。

投縣府環保局邀各鄉鎮市清潔隊開會，決議請各鄉鎮市公所清潔隊維持原有廚餘收運路線與作業模式，並視實際情形加強收運頻率，事業單位如旅宿業、餐飲業廚餘，如果已委由合法業者清運，依現行方式辦理；如果原由養豬業者清運，應改由非養豬業者協助清運。

環保局表示，南投每天廚餘產生量約30公噸，目前南投市、竹山鎮與魚池鄉設廚餘堆肥處理廠，將全量運作，其餘鄉鎮將尋覓地點暫置收受的廚餘。

台中環保局長陳宏益表示，即日起一併收集學校團膳及家戶廚餘，全部運到清潔隊，將採堆肥處理，拌入廢樹枝、木料、落葉與枯草等做成有機質堆肥料供民眾領取，也呼籲民眾加強廚餘瀝水、減少體積。

屏東縣政府表示，縣內1285家養豬場，飼養約百萬頭豬隻，其中98場經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數15萬519頭，每月最大廚餘再利用量2萬570.1公噸；屏東環保局長顏幸苑說，屏東黑豬多以廚餘飼養，所用廚餘8成以上來自外縣市，已停止收受。

顏幸苑表示，屏東廚餘約40公噸，原本委託公所清潔隊清運的廚餘產源，送到枋寮掩埋場附設堆肥場處理；原未委託公所清潔隊清運產源，可將清運到崁頂焚化爐處理，但僅限屏東縣內產源，未來如果禁用廚餘養豬，將朝厭氧發酵產生甲烷發電、堆肥著手。

