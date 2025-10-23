快訊

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局先前輔導縣內養豬業設置「廚餘共同蒸煮場」，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局先前輔導縣內養豬業設置「廚餘共同蒸煮場」，示意圖。記者胡蓬生／攝影

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要集中管理運送，廚餘是可以回收再利用的資源，如果未來禁用，將是不符合環保的作法，也會衝擊到目前使用廚餘的養豬業者。

劉姓養豬戶表示，他的牧場飼養逾千頭白毛豬，在環保局輔導及配合中央政策下，自行斥資設立「廚餘共同蒸煮場」，廚餘粉碎後集中高溫蒸煮徹底滅菌，呈現粥狀的液態飼料，並添加豬隻生長需求的養份，再以槽車配送給縣內有需求的養豬戶，可降低交叉感染風險，且能實現循環經濟再利用，提升環保效益與畜牧安全。

他表示，豬肉是國人最重要的動物蛋白質來源，國內疑似出現非洲豬瘟，並傳出中央有意日後禁用廚餘養豬，這將嚴重衝擊到使用廚餘的養豬業者 ，但目前也只能「靜觀其變」。

苗栗縣肉品市場繫留拍賣的毛豬。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣肉品市場繫留拍賣的毛豬。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

非洲豬瘟 廚餘 毛豬 農業部

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

