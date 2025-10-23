聽新聞
防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保
台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要集中管理運送，廚餘是可以回收再利用的資源，如果未來禁用，將是不符合環保的作法，也會衝擊到目前使用廚餘的養豬業者。
劉姓養豬戶表示，他的牧場飼養逾千頭白毛豬，在環保局輔導及配合中央政策下，自行斥資設立「廚餘共同蒸煮場」，廚餘粉碎後集中高溫蒸煮徹底滅菌，呈現粥狀的液態飼料，並添加豬隻生長需求的養份，再以槽車配送給縣內有需求的養豬戶，可降低交叉感染風險，且能實現循環經濟再利用，提升環保效益與畜牧安全。
他表示，豬肉是國人最重要的動物蛋白質來源，國內疑似出現非洲豬瘟，並傳出中央有意日後禁用廚餘養豬，這將嚴重衝擊到使用廚餘的養豬業者 ，但目前也只能「靜觀其變」。
