非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及
台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民代也直言，有廚餘處理廠商量能爆滿，恐無法應付。市府農業局回應，目前廚餘處理量能仍足夠，會持續與環保局協調廚餘處理管道，協助養豬戶度過危機。
桃園市目前有261場養豬場、約11萬餘頭豬，以黑毛豬為大宗，其中以廚餘餵養豬隻的有98場，禁餵廚餘後預估每天將多出上百噸廚餘。
議員張桂棉今質詢表示，今傳部分廠商反映量能已滿，無法再收受廚餘，桃園光是民生廚餘一個月就約600多噸，後續大量廚餘要如何處理？呼籲市府立即提供更多廠商及回收中心，並公告給協會及業者，確保廚餘處理順暢。
議員呂林小鳳直言，此次禁止廚餘養豬，學校營養午餐、軍方膳食、工廠、餐廳等事業廚餘去化勢必出現「空窗期」，將成市府最頭疼的問題。議員楊朝偉也指，突然爆出大量廚餘若未立即處理，可能造成2次安全疑慮，建議比照新北市送焚化爐處理。
農業局長陳冠義表示，目前廚餘去化暫時沒問題，除了環保局協助處理學校營養午餐廚餘，餐廳等事業廚餘會交由環保局核可的4家民間處理場去化，處理量仍足夠。
陳冠義表示，昨日下午農業局及動保處已針對全市261家養豬場全面啟動疫調，預計26日前完成，市府會派員稽查鍋爐是否啟用、有無飼料等，確保業者沒有使用廚餘餵養。
對於多位議員關注學童營養午餐豬肉來源是否斷炊？陳冠義說，目前桃園尚未禁止使用溫體豬肉，但禁宰期間無溫體豬可採購，市府已鼓勵學校營養午餐改用具CAS或產銷履歷認證的國產冷凍豬肉，或其他國產優良禽魚等肉品。
