快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園民代憂心，有廚餘處理廠商量能爆滿，恐無法應付。市府農業局回應，目前廚餘處理量能仍足夠，會持續與環保局協調廚餘處理管道。圖／市府提供
台中出現非洲豬瘟疑似病例，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園民代憂心，有廚餘處理廠商量能爆滿，恐無法應付。市府農業局回應，目前廚餘處理量能仍足夠，會持續與環保局協調廚餘處理管道。圖／市府提供

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民代也直言，有廚餘處理廠商量能爆滿，恐無法應付。市府農業局回應，目前廚餘處理量能仍足夠，會持續與環保局協調廚餘處理管道，協助養豬戶度過危機。

桃園市目前有261場養豬場、約11萬餘頭豬，以黑毛豬為大宗，其中以廚餘餵養豬隻的有98場，禁餵廚餘後預估每天將多出上百噸廚餘。

議員張桂棉今質詢表示，今傳部分廠商反映量能已滿，無法再收受廚餘，桃園光是民生廚餘一個月就約600多噸，後續大量廚餘要如何處理？呼籲市府立即提供更多廠商及回收中心，並公告給協會及業者，確保廚餘處理順暢。

議員呂林小鳳直言，此次禁止廚餘養豬，學校營養午餐、軍方膳食、工廠、餐廳等事業廚餘去化勢必出現「空窗期」，將成市府最頭疼的問題。議員楊朝偉也指，突然爆出大量廚餘若未立即處理，可能造成2次安全疑慮，建議比照新北市送焚化爐處理。

農業局長陳冠義表示，目前廚餘去化暫時沒問題，除了環保局協助處理學校營養午餐廚餘，餐廳等事業廚餘會交由環保局核可的4家民間處理場去化，處理量仍足夠。

陳冠義表示，昨日下午農業局及動保處已針對全市261家養豬場全面啟動疫調，預計26日前完成，市府會派員稽查鍋爐是否啟用、有無飼料等，確保業者沒有使用廚餘餵養。

對於多位議員關注學童營養午餐豬肉來源是否斷炊？陳冠義說，目前桃園尚未禁止使用溫體豬肉，但禁宰期間無溫體豬可採購，市府已鼓勵學校營養午餐改用具CAS或產銷履歷認證的國產冷凍豬肉，或其他國產優良禽魚等肉品。

非洲豬瘟 廚餘 桃園 環保局

延伸閱讀

政策大轉彎！高雄市五大指定地點代收的事業廚餘不收錢了

防堵非洲豬瘟！廚餘全面禁餵豬 台南每日百噸改送處理場

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

高雄家戶廚餘日產52公噸 餐廳旅館等事業廚餘送至5處指定點

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。