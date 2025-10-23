疑爆首例非洲豬瘟…食藥署祭出強硬手段 署長姜至剛表態堅守防疫

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署長姜至剛。記者曾吉松／攝影
台中市一處養豬場被驗出非洲豬瘟陽性反應，為我國首次本土非洲豬瘟案例。台中市衛生局說明，事發後，1處屠宰場共28頭豬流向市面，分別是台中市23隻、彰化4隻、嘉義1隻。農業部宣布全國豬隻禁宰5日。衛福部食藥署祭出強硬手段，除加強稽查國內業者豬隻來源，並要求衛生局每周回報稽核情形，署長姜至剛表態，將堅守防疫，也盼全民共同當「食安超人」，守護國人健康。

今年五月，我國剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國，並在高雄市舉行記者會。姜至剛當時就強調，食藥署一直以來和農業部防檢署，共同扮演著協力守護食安的角色，雖然分屬不同部會，卻能合作無間、分工明確，展現出跨部門共同為人民把關的強大團隊力量。

昨天國內爆出非洲豬瘟，姜至剛雖在國外出席重要會議，仍心繫非洲豬瘟疫情。他強調，食藥署持續邊境把關業務，從來都沒有改變，面對非洲豬瘟，將堅守防疫，也盼全民一起當食安超人，共同守護國人健康，並持續與農政單位合力，把關國內豬隻販售情況。農業部指出，這28頭豬，都經過獸醫師屠宰前、後檢查合格，都是健康的豬進入屠宰分切。至於流向，地方衛生機關在持續瞭解。

食藥署副署長王德原強調，將持續督導地方政府衛生局，至肉品攤商、超市、肉品加工廠、團膳、餐飲及餐盒業者等處，執行市售豬肉類產品來源稽查，針對販售東南亞、中國場域豬肉的業者，加強稽查。

王德原說，因應本次事件，食藥署積極配合農業部跨部會檢疫措施，針對後市場查緝市面東南亞商店非法肉類製品，已經規劃加強查核販售中國籍東南亞食品業者，並督導衛生局每周回報查核情形，若查獲來源為非洲豬瘟疫區肉品，移請農政機關處置。

非洲豬瘟 廚餘 食藥署 農業部 衛福部

