因應疑似非洲豬瘟疫情 教育部關心營養午餐供應

為因應疑似非洲豬瘟疫情防範措施，教育部今日會同地方政府教育局（處）前往學校關心午餐供應情形，實地了解食材來源、午餐菜單供應內容等狀況，傾聽學校在實務上所遭遇問題，彙整意見並協調中央資源挹注，兼顧防疫與營養，協助學校安心供餐、學生放心用餐。

教育部表示，行政院已調節冷凍肉品釋出，以穩定市場供應並優先保障學校午餐需求；各校可依「學校午餐食物內容及營養基準」規定，靈活運用國產可溯源肉品，或以雞肉、魚類、蛋與植物性蛋白等替代，確保學生獲得充足營養。

教育部強調，學校午餐食材皆經嚴格驗收把關，來源安全透明。學生及家長均可透過「校園食材登錄平台」查詢每日菜單與食材來源，共同守護孩子的健康與食安。教育部將持續蒐集地方政府與學校意見，並協調相關部會，確保午餐供應穩定，讓學生在校享用健康美味的午餐。