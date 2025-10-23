嘉義縣再爆流入第2隻瘟豬 菜市場攤販全都賣光難查流向

台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟，嘉義縣衛生局今天追查，發現共有2頭豬隻屠體流入嘉義縣，其中1頭被六腳鄉肉品業者買走，還有1頭被台中市肉品業者買走，再轉手賣給同一名六腳鄉肉品業者，全都流入市場賣出，恐全被吃下肚，難以追查流向。

嘉義縣衛生局表示，接獲通報有台中梧棲養豬場豬隻屠體流向嘉義，起初查獲1頭屠體，經六腳鄉肉品業者分切，流向菜市場攤販已售罄；經追查發現還有第2頭賣到嘉義縣，也是被同一名六腳鄉肉品業者買走，分切後轉手賣給多間菜市場攤販，目前已全部賣出。

嘉義縣衛生局指出，獲報後立即啟動相關稽查作業，但因豬隻經分切販售市場攤販，已全數賣出，沒有剩餘能採樣，後續將持續關注非洲豬瘟疫情變化，雖無人畜共通傳染疑慮，但仍呼籲應將豬肉煮熟食用，也提醒民眾不要購買來歷不明豬肉。