嘉義縣再爆流入第2隻瘟豬 菜市場攤販全都賣光難查流向
台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟，嘉義縣衛生局今天追查，發現共有2頭豬隻屠體流入嘉義縣，其中1頭被六腳鄉肉品業者買走，還有1頭被台中市肉品業者買走，再轉手賣給同一名六腳鄉肉品業者，全都流入市場賣出，恐全被吃下肚，難以追查流向。
嘉義縣衛生局表示，接獲通報有台中梧棲養豬場豬隻屠體流向嘉義，起初查獲1頭屠體，經六腳鄉肉品業者分切，流向菜市場攤販已售罄；經追查發現還有第2頭賣到嘉義縣，也是被同一名六腳鄉肉品業者買走，分切後轉手賣給多間菜市場攤販，目前已全部賣出。
嘉義縣衛生局指出，獲報後立即啟動相關稽查作業，但因豬隻經分切販售市場攤販，已全數賣出，沒有剩餘能採樣，後續將持續關注非洲豬瘟疫情變化，雖無人畜共通傳染疑慮，但仍呼籲應將豬肉煮熟食用，也提醒民眾不要購買來歷不明豬肉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言