用防疫經驗對抗非洲豬瘟 陳時中任前進應變所督導：疫情不能怪誰

台中市梧棲區一處養豬場斃死豬被驗出非洲豬瘟PCR陽性，震驚全國，中央在台中市成立前進應變所，務求將疫情控制在台中，擁有防疫經驗的陳時中擔任督導。陳說，疫情不能怪誰，這是病菌攻擊人類，人類要團結對抗病毒，也盼這次經驗可以讓未來管理做得更好。

中央在台中市動植物防檢大樓成立前進應變所，農業部常務次長杜文珍擔任指揮官，衛福部前部長、政務委員陳時中任督導。杜文珍表示，前進應變所有2項工作，第一是要確保疫情不再擴散，控制在台中，第二則是協調各部會統籌資源。

杜文珍強調，過去幾年執政團隊防疫成績有目共睹，這次疫情爆發是個警訊，讓團隊重新檢視，也希望國人對他們有信心，動物團隊、養豬團隊都很棒。行政院秘書長張惇涵則說，要傳遞正確訊息，現在蠻多家長、小朋友乃至業者害怕，政府有責任告訴大家，非洲豬瘟不會傳染給人，請大家不用恐慌。

張惇涵表示，目前疫調最重要，與案場有關聯的7個養豬場或33個養豬場是否有擴散，必須在最短時間內調查清楚，也要加強管制運輸車、化製車與廚餘車3種車輛；他接到很多廚餘業者或廢棄物清運業者陳情，會請農業部把廚餘去化的指引定得更清楚，以免各縣市作法不一。

陳時中說，疫情不能怪誰，這是病菌攻擊人類，人類要團結對抗病毒。農業部第一時間做出正確決定，禁運禁宰移動管制，但管制時間太長市場會受不了，農業部已經在諮詢專家，綜合國內外經驗，會訂出一個恰當的管制時間。

陳時中指出，防疫非常重要的一件事情是為未來除錯，比如疫調，他相信要具體查出是哪塊肉攜帶病毒不太可能，但至少可以釐清方向，未來整體管理會做得更好；以他過往防疫經驗，仔豬、成豬最好分開送驗，場地、飼料乃至廚餘都可以送驗，讓第一間資料更完全，有利於未來判斷。

民進黨立委何欣純表示，很遺憾台灣第一例疑似非洲豬瘟在台中爆發，也感謝中央與地方攜手合作；這次事件不只影響國內產業，也牽動國際社會對台灣的信心，中央與地方要對疫調、溯源通力合作，最短時間最透明公開讓全國人民知道。