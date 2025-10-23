快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

用防疫經驗對抗非洲豬瘟 陳時中任前進應變所督導：疫情不能怪誰

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍（左）、督導陳時中（中）、行政院秘書長張惇涵（右）。陳時中表示，疫情不能怪誰，這是病菌攻擊人類，人類要團結對抗病毒。記者黃仲裕／攝影
非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍（左）、督導陳時中（中）、行政院秘書長張惇涵（右）。陳時中表示，疫情不能怪誰，這是病菌攻擊人類，人類要團結對抗病毒。記者黃仲裕／攝影

台中市梧棲區一處養豬場斃死豬被驗出非洲豬瘟PCR陽性，震驚全國，中央在台中市成立前進應變所，務求將疫情控制在台中，擁有防疫經驗的陳時中擔任督導。陳說，疫情不能怪誰，這是病菌攻擊人類，人類要團結對抗病毒，也盼這次經驗可以讓未來管理做得更好。

中央在台中市動植物防檢大樓成立前進應變所，農業部常務次長杜文珍擔任指揮官，衛福部前部長、政務委員陳時中任督導。杜文珍表示，前進應變所有2項工作，第一是要確保疫情不再擴散，控制在台中，第二則是協調各部會統籌資源。

杜文珍強調，過去幾年執政團隊防疫成績有目共睹，這次疫情爆發是個警訊，讓團隊重新檢視，也希望國人對他們有信心，動物團隊、養豬團隊都很棒。行政院秘書長張惇涵則說，要傳遞正確訊息，現在蠻多家長、小朋友乃至業者害怕，政府有責任告訴大家，非洲豬瘟不會傳染給人，請大家不用恐慌。

張惇涵表示，目前疫調最重要，與案場有關聯的7個養豬場或33個養豬場是否有擴散，必須在最短時間內調查清楚，也要加強管制運輸車、化製車與廚餘車3種車輛；他接到很多廚餘業者或廢棄物清運業者陳情，會請農業部把廚餘去化的指引定得更清楚，以免各縣市作法不一。

陳時中說，疫情不能怪誰，這是病菌攻擊人類，人類要團結對抗病毒。農業部第一時間做出正確決定，禁運禁宰移動管制，但管制時間太長市場會受不了，農業部已經在諮詢專家，綜合國內外經驗，會訂出一個恰當的管制時間。

陳時中指出，防疫非常重要的一件事情是為未來除錯，比如疫調，他相信要具體查出是哪塊肉攜帶病毒不太可能，但至少可以釐清方向，未來整體管理會做得更好；以他過往防疫經驗，仔豬、成豬最好分開送驗，場地、飼料乃至廚餘都可以送驗，讓第一間資料更完全，有利於未來判斷。

民進黨立委何欣純表示，很遺憾台灣第一例疑似非洲豬瘟在台中爆發，也感謝中央與地方攜手合作；這次事件不只影響國內產業，也牽動國際社會對台灣的信心，中央與地方要對疫調、溯源通力合作，最短時間最透明公開讓全國人民知道。

非洲豬瘟 廚餘 農業部 陳時中 台中市 張惇涵 行政院

延伸閱讀

推動One Health 陳時中：可從6大面向著手 「公衛師」最適合跨域整合

政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

審5年！張惇涵護駕蔡英文「論文門」 彭文正自訴誹謗判無罪

黃國昌遭爆養狗仔跟監 陳時中：揭弊為名行抹黑之實不應該

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。