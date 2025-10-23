非洲豬瘟防疫反應慢半拍？業者質疑地方監管疏漏

台中養豬場疑似爆發非洲豬瘟疫情，目前農業部仍進行疫調，外界質疑是否與廚餘養豬有關，呼籲應全面禁止廚餘養豬。中華民國養豬協會副理事長林承德說，台中市廚餘養豬戶為少數，卻爆出疑似非洲豬瘟案例，質疑地方政府是否落實嚴格監控、行政管理是否可能產生漏洞。

林承德表示，現行全台廚餘養黑豬大縣以桃園市、新北市為主，桃園、新北大概有400、500個養豬場，每天將廚餘高溫蒸煮後，就會上傳雲端回報地方縣市環保局。桃園跟新北的管控都相當的好，沒有出現這個問題，就是因為有做到落實。

對照只有約30、40個養豬場的台中則爆發疑似病例，林承德質疑，不知道農業局、環保局他們有沒有落實監控。他認為，台中市政府相關單位，以及台中廚餘養豬協會，都應對於是否執行監管具體說明。農業局跟環保局要查核所有養豬場，若沒有落實，就是漏洞跑出來。

至於從發現豬隻因不明原因死亡到正式採樣，台中市府延遲十天之久，林承德則說，以他自己的養豬場為例，透明化是最重要的工作，「如果一天死的量過多，動保處會懷疑你到底是不是有問題，就要趕快採檢」，若有非洲豬瘟或其他疫病問題，才能搶在黃金時間檢驗出來。

對於台中市府的行政怠慢，林承德無奈表示，不知道他們為什麼會拖那麼久。桃園很重視當地業者養的黑豬肉，原本已經納入學校營養午餐菜單中，結果現在卻一夕破功，感到非常遺憾。

外界質疑為什麼要使用廚餘養豬？林承德直言，主要有三點。第一，品質問題：廚餘相較一般飼料，油脂比較高，用來餵養台灣本土黑豬可以養出較好品質，「豬生長起來會漂漂亮亮的」。

第二，成本問題：現行台灣雖有研發出飼料配方，但餵養時間會拉長，導致成本變高、利潤減少。第三：廚餘處理問題。現行台灣廚餘去化最大宗是用於餵豬，換句話說，養豬戶很大程度協助處理了廚餘穩定去化工作。

現因爆出疑似非洲豬瘟案例，中央下令全面暫時禁止廚餘餵豬，林承德表示，相關規定全台養豬戶都會配合，但也呼籲中央、地方政府設想後續配套措施，減輕廚餘去化壓力。以這兩天為例，已經出現養豬戶因不能使用廚餘養豬，要將廚餘載運至焚化爐焚燒，但焚化廠也無法處理等情況。

林承德建議，未來政府可以考慮建置一套中央高溫蒸煮系統，由中央統一處理，業者再以使用者付費方式向中央購買，給這些養豬戶來收、統一管控，這樣才有辦法落實高溫蒸煮，同時也希望不要因為個案而禁止廚餘養豬。