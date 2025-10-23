快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

初次採檢非洲豬瘟遭拒？ 中市動保處還原當時狀況：沒進到豬場內

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市動保處副處長姜淑芳表示，人員14日到該場視察，但養豬場主任為豬隻健康狀況好轉，不希望有人進入豬場，因此人員沒有進場採檢。記者陳敬丰／攝影
台中市動保處副處長姜淑芳表示，人員14日到該場視察，但養豬場主任為豬隻健康狀況好轉，不希望有人進入豬場，因此人員沒有進場採檢。記者陳敬丰／攝影

台中市梧棲區一家養豬場斃死豬被驗出非洲豬瘟PCR陽性，該場10日起就有豬隻死亡，市府14日訪視，卻到20日才送驗，還被爆出14日訪視時被豬場主拒絕送驗。台中市動物保護防疫處今表示，當天養豬場獸醫和場主回報治療狀況有好轉，人員並未進入豬場內採檢。

台中市非洲豬瘟疑雲爆發後，市府送驗時間屢遭外界質疑，中央昨天在台中市成立前進應變所，今天第一次開記者會說明疫調進度，農業部次長杜文珍被媒體問及中市府送驗是否拖沓，她表示豬隻處理都有標準作業流程，中央地方分層負責，請台中市府說明。

台中市動保處副處長姜淑芳說，10日起養豬場內有豬隻死亡，市府14日接獲化製場系統通知到場訪視，當時該場特約獸醫與場主回報，已經有在做治療，場內豬隻健康狀況也有所好轉，因此動保處人員沒有進場採檢。

媒體追問，養豬場主是否拒絕動保處人員進場？姜淑芳表示，當時場主不認為豬隻須要受檢，豬隻用藥後情況已經好轉，健康狀況穩定，不希望有人隨意進出養豬場，因此沒有讓動保處人員進入。

姜淑芳指出，後續調查得知14日時該養豬場內已經有約50頭豬隻死亡，但這是事後回溯的數據，14日當天並不知道這個狀況。媒體追問，這是否表示養豬場主有所輕忽、甚至沒有說實話？姜回應，這部分就配合疫調調查。

另外，民進黨立委林楚茵爆料，台中市動保處20日下班後才以宅配寄送檢體，民進黨台中市議員周永鴻也批評，應該要專程送檢。動保處長林儒良回應，送檢是依照中央制定的指引，包裝好後密封，可以採用親自檢送或宅配，並無違反相關規定。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 台中市 獸醫

延伸閱讀

影／非洲豬瘟致豬隻禁宰禁運 美式賣場祭出限購令防民眾搶肉

防堵非洲豬瘟 金門全島稽查46家肉品全合格豬隻健康

台中10天逾百隻豬死亡赫見3歲種公豬 驚覺不尋常

桃園及時攔截問題豬場肉品405公斤 桃市府：未流入市面

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。