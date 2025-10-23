初次採檢非洲豬瘟遭拒？ 中市動保處還原當時狀況：沒進到豬場內

台中市梧棲區一家養豬場斃死豬被驗出非洲豬瘟PCR陽性，該場10日起就有豬隻死亡，市府14日訪視，卻到20日才送驗，還被爆出14日訪視時被豬場主拒絕送驗。台中市動物保護防疫處今表示，當天養豬場獸醫和場主回報治療狀況有好轉，人員並未進入豬場內採檢。

台中市非洲豬瘟疑雲爆發後，市府送驗時間屢遭外界質疑，中央昨天在台中市成立前進應變所，今天第一次開記者會說明疫調進度，農業部次長杜文珍被媒體問及中市府送驗是否拖沓，她表示豬隻處理都有標準作業流程，中央地方分層負責，請台中市府說明。

台中市動保處副處長姜淑芳說，10日起養豬場內有豬隻死亡，市府14日接獲化製場系統通知到場訪視，當時該場特約獸醫與場主回報，已經有在做治療，場內豬隻健康狀況也有所好轉，因此動保處人員沒有進場採檢。

媒體追問，養豬場主是否拒絕動保處人員進場？姜淑芳表示，當時場主不認為豬隻須要受檢，豬隻用藥後情況已經好轉，健康狀況穩定，不希望有人隨意進出養豬場，因此沒有讓動保處人員進入。

姜淑芳指出，後續調查得知14日時該養豬場內已經有約50頭豬隻死亡，但這是事後回溯的數據，14日當天並不知道這個狀況。媒體追問，這是否表示養豬場主有所輕忽、甚至沒有說實話？姜回應，這部分就配合疫調調查。

另外，民進黨立委林楚茵爆料，台中市動保處20日下班後才以宅配寄送檢體，民進黨台中市議員周永鴻也批評，應該要專程送檢。動保處長林儒良回應，送檢是依照中央制定的指引，包裝好後密封，可以採用親自檢送或宅配，並無違反相關規定。