防止非洲豬瘟入侵 海關將加大查核力道

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
關務署指出，為防堵疫情擴散，已於今天下午召開會議，將加大查核力道。記者黃仲明／攝影
關務署指出，為防堵疫情擴散，已於今天下午召開會議，將加大查核力道。記者黃仲明／攝影

因應國內通報疑似非洲豬瘟案例，財政部關務署今天表示，為強化邊境管制，即日起責成各關增加高風險旅客行李、貨物及郵包開箱率；並由一級主管率隊每周至少2次專案查緝，視需要洽邀防檢署檢疫犬隊共同執行，全力把關，防堵非洲豬瘟疫情。

關務署表示，海關一向以高標準、高規格、高警戒之嚴謹態度把守國門，並已於今天的立法院經濟委員會專案報告，提出四項策進作為，包括與農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬隊合作，加強檢查旅客行李；深化情資交流與風險管理，鎖定高風險樣態加強查核；優化科技查緝工具，提高查緝量能；分享研討查緝案例，提升關員查緝技巧及X光影像判讀能力。

關務署指出，為防堵疫情擴散，因此於今天下午召開會議，再具體指示各關加強注檢自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區入境旅客、貨物及郵包，增加人工開箱查驗比率；並請各關每周至少實施2次機動專案查緝，由一級主管以上人員帶隊執行專案查緝，從嚴查核違規紀錄較多之業者，視需要洽請防檢署檢疫犬隊配合。

關務署最後表示，海關將持續落實相關邊境管制作為，與主管機關農業部，共同守護國門及非疫家園，並呼籲國人切勿違規攜帶或輸入豬肉製品，違者依據動物傳染病防治條例移送防檢署，最高可處100萬元罰鍰。

非洲豬瘟 廚餘 邊境管制 海關

