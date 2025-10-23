快訊

影／非洲豬瘟致豬隻禁宰禁運 美式賣場祭出限購令防民眾搶肉

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美式賣場龍頭好市多23日率先開第一槍，宣布全台各分店豬肉品項即日起實施「一卡限購一份」措施，成為首家採取限購政策的賣場。記者黃仲裕／攝影
非洲豬瘟疑似病例引發防疫警戒，農業部宣布全台自22日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施後，零售通路也開始啟動自主管控。美式賣場龍頭好市多23日率先開第一槍，宣布全台各分店豬肉品項即日起實施「一卡限購一份」措施，成為首家採取限購政策的賣場。記者黃仲裕／攝影

台中梧棲昨天一家養豬場爆發非洲豬瘟疑似病例，農業部下令即刻禁宰禁運。美式賣場為防止民眾搶購冷凍豬肉，宣布全台各分店豬肉品項即日起實施「一卡限購一份」措施，成為首家採取限購政策的賣場。

好市多表示，賣場豬肉產地涵蓋台灣、西班牙、加拿大，此次限購政策涵蓋所有豬肉品項，無論台灣豬或進口豬皆在管制範圍內，主要是為了配合政府防疫政策、維持貨量穩定，確保更多會員都能公平購買到所需肉品。

記者實地走訪賣場，服務人員表示，現場已無冷藏豬肉，冷凍豬肉每名會員限購一盒，下班時間仍有不少民眾前往採買各式肉品。目前除好市多外，其他通路如全聯、家樂福與愛買均表示豬肉庫存充足，但將密切觀察市場變化與政府後續公告，視情況滾動調整應對策略。

桃園及時攔截問題豬場肉品405公斤 桃市府：未流入市面

龔明鑫：台糖冷凍豬肉庫存有餘裕 可撐15天至1個月

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

