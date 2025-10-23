聽新聞
0:00 / 0:00
影／非洲豬瘟致豬隻禁宰禁運 美式賣場祭出限購令防民眾搶肉
台中梧棲昨天一家養豬場爆發非洲豬瘟疑似病例，農業部下令即刻禁宰禁運。美式賣場為防止民眾搶購冷凍豬肉，宣布全台各分店豬肉品項即日起實施「一卡限購一份」措施，成為首家採取限購政策的賣場。
好市多表示，賣場豬肉產地涵蓋台灣、西班牙、加拿大，此次限購政策涵蓋所有豬肉品項，無論台灣豬或進口豬皆在管制範圍內，主要是為了配合政府防疫政策、維持貨量穩定，確保更多會員都能公平購買到所需肉品。
記者實地走訪賣場，服務人員表示，現場已無冷藏豬肉，冷凍豬肉每名會員限購一盒，下班時間仍有不少民眾前往採買各式肉品。目前除好市多外，其他通路如全聯、家樂福與愛買均表示豬肉庫存充足，但將密切觀察市場變化與政府後續公告，視情況滾動調整應對策略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言