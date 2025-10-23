快訊

豬隻禁運禁宰 基層豬農面臨生計壓力…張嘉郡要農業部三箭齊發救小農

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
非洲豬瘟疫情近期引發討論。記者劉學聖／攝影
非洲豬瘟疫情近期引發討論。記者劉學聖／攝影

台中疑爆非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國「禁運、禁宰」15天觀察期。國民黨立委張嘉郡表示，防疫措施固然必要，但對中小型養豬戶而言，15天的停宰禁運，等於零現金流期，若政府沒有及時支援，許多基層豬農將面臨嚴重的生計壓力。

張嘉郡指出，這次禁運禁宰政策的目的是防堵疫情擴散，但也讓許多小農陷入生活困境，因此他今日正式致函農業部，呼籲中央立即啟動「緊急生活補助、飼養成本補償、短期無息貸款」三層級支援機制，協助豬農度過防疫觀察期。

張嘉郡建議，第一，啟動緊急生活補助，針對禁運期間收入中斷、家庭生活陷入困難的小型豬農，應設計簡易申請程序，提供定額生活支援金，以維持基本生活。

第二，補貼飼養成本，依據「動物傳染病防治條例」及相關規定，飼料費可列入補償項目，建請農業部盡速公告「禁運禁宰期間飼養成本補償辦法」，將飼料、水電、防疫耗材等列入補償範圍，避免農民因配合政策而虧損。

第三，提供短期無息貸款與融資展延，請農業部協調農業金庫等相關金融體系，開設「防疫專案周轉貸款」，利息由政府全額負擔，同時展延現有農貸本息，減輕小農現金流壓力。

張嘉郡呼籲「防疫是全民的責任，不能讓農民孤軍奮戰」，2017 年禽流感疫情期間，政府曾針對全國性「禁運、禁宰7天」措施，提供災損補償與飼養成本補貼，證明這樣的作法不僅可行，也能讓農民安心配合防疫。

張嘉郡表示，雲林是全國養豬重鎮，疫情不僅關乎豬農，也牽動全台1500億產值的產業鏈；禁運禁宰的15天是防疫觀察期，也是豬農最嚴峻的壓力期，農業部應儘速公布配套方案，真正做到防疫與民生並重。

國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供

疑非洲豬瘟暫停廚餘養豬15天 立委喊永久禁勿為8%犧牲 陳駿季認破口

巡香遶境驚傳意外 男遭起馬炮炸傷...張麗善現場救援

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

