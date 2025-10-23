豬隻禁運禁宰 基層豬農面臨生計壓力…張嘉郡要農業部三箭齊發救小農

台中疑爆非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國「禁運、禁宰」15天觀察期。國民黨立委張嘉郡表示，防疫措施固然必要，但對中小型養豬戶而言，15天的停宰禁運，等於零現金流期，若政府沒有及時支援，許多基層豬農將面臨嚴重的生計壓力。

張嘉郡指出，這次禁運禁宰政策的目的是防堵疫情擴散，但也讓許多小農陷入生活困境，因此他今日正式致函農業部，呼籲中央立即啟動「緊急生活補助、飼養成本補償、短期無息貸款」三層級支援機制，協助豬農度過防疫觀察期。

張嘉郡建議，第一，啟動緊急生活補助，針對禁運期間收入中斷、家庭生活陷入困難的小型豬農，應設計簡易申請程序，提供定額生活支援金，以維持基本生活。

第二，補貼飼養成本，依據「動物傳染病防治條例」及相關規定，飼料費可列入補償項目，建請農業部盡速公告「禁運禁宰期間飼養成本補償辦法」，將飼料、水電、防疫耗材等列入補償範圍，避免農民因配合政策而虧損。

第三，提供短期無息貸款與融資展延，請農業部協調農業金庫等相關金融體系，開設「防疫專案周轉貸款」，利息由政府全額負擔，同時展延現有農貸本息，減輕小農現金流壓力。

張嘉郡呼籲「防疫是全民的責任，不能讓農民孤軍奮戰」，2017 年禽流感疫情期間，政府曾針對全國性「禁運、禁宰7天」措施，提供災損補償與飼養成本補貼，證明這樣的作法不僅可行，也能讓農民安心配合防疫。