快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

防堵非洲豬瘟 金門全島稽查46家肉品全合格豬隻健康

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所的肉品來源，自10月1日至23日累計46家次，皆符合規定。圖／縣衛生局提供
金門縣衛生局查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所的肉品來源，自10月1日至23日累計46家次，皆符合規定。圖／縣衛生局提供

台中市梧棲區出現疑似非洲豬瘟案例，引發各地防疫單位高度警戒，金門縣政府第一時間啟動防疫應變機制，由衛生局與動植物防疫所同步展開稽查與訪查行動，全力把關肉品安全與畜牧場防疫工作。

金門縣衛生局表示，為維護市場秩序與民眾食的安全，已建立「例行與機動並行」的稽查機制，積極查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所的肉品來源，針對屠宰證明書、產地標示與溯源管理進行稽查。自10月1日至23日累計查核46家次，皆符合規定，衛生局強調，將依風險情勢與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查，若查獲違規，必定依法嚴辦，絕不寬貸。

動植物防疫所也同步行動，指出今晨各鄉鎮公所獸醫師已完成轄區內養豬場豬隻健康訪查，狀況均屬正常，一般例行抽驗也未見異常。防疫所進一步說明，縣府自108年起即採最高標準防疫作為，全面禁止廚餘養豬，並持續稽查與督導畜牧場落實規定。

此外，為確保肉品市場供應安全，防疫所昨日已協調緊急通知縣內待上市活豬共53頭，於中午12時前全數進入肉品市場，由屠檢獸醫師加強屠前、屠後檢查後完成宰殺，今日已安全上市。

防疫所並要求肉品市場全面落實場內與運輸車輛清消作業，同時呼籲各養豬場加強生物安全管理、落實人車進出管控及環境消毒，嚴防疫情入侵。

衛生局也提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾無須恐慌。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘或60℃20分鐘即可失活，加熱至70℃更能立即不活化。只要購買來源清楚、合法檢驗合格的豬肉，就能安心食用。

衛生局強調，若食品業者刻意使用病死豬肉或作為原料，最高可處新臺幣6萬元至2億元罰鍰，呼籲業者切勿以身試法，共同守護金門食品安全。

非洲豬瘟 廚餘 金門 豬肉

延伸閱讀

影／非洲豬瘟進逼 南部養豬業者如臨大敵

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。