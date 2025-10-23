防堵非洲豬瘟 金門全島稽查46家肉品全合格豬隻健康

台中市梧棲區出現疑似非洲豬瘟案例，引發各地防疫單位高度警戒，金門縣政府第一時間啟動防疫應變機制，由衛生局與動植物防疫所同步展開稽查與訪查行動，全力把關肉品安全與畜牧場防疫工作。

金門縣衛生局表示，為維護市場秩序與民眾食的安全，已建立「例行與機動並行」的稽查機制，積極查核市售豬肉攤、豬肉製品與餐飲場所的肉品來源，針對屠宰證明書、產地標示與溯源管理進行稽查。自10月1日至23日累計查核46家次，皆符合規定，衛生局強調，將依風險情勢與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查，若查獲違規，必定依法嚴辦，絕不寬貸。

動植物防疫所也同步行動，指出今晨各鄉鎮公所獸醫師已完成轄區內養豬場豬隻健康訪查，狀況均屬正常，一般例行抽驗也未見異常。防疫所進一步說明，縣府自108年起即採最高標準防疫作為，全面禁止廚餘養豬，並持續稽查與督導畜牧場落實規定。

此外，為確保肉品市場供應安全，防疫所昨日已協調緊急通知縣內待上市活豬共53頭，於中午12時前全數進入肉品市場，由屠檢獸醫師加強屠前、屠後檢查後完成宰殺，今日已安全上市。

防疫所並要求肉品市場全面落實場內與運輸車輛清消作業，同時呼籲各養豬場加強生物安全管理、落實人車進出管控及環境消毒，嚴防疫情入侵。

衛生局也提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾無須恐慌。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘或60℃20分鐘即可失活，加熱至70℃更能立即不活化。只要購買來源清楚、合法檢驗合格的豬肉，就能安心食用。

衛生局強調，若食品業者刻意使用病死豬肉或作為原料，最高可處新臺幣6萬元至2億元罰鍰，呼籲業者切勿以身試法，共同守護金門食品安全。