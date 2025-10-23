高市府稽查各販售通路 確認無使用來路不明肉品

快訊

中央社／ 高雄23日電
台中一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應。高雄市長陳其邁（右）、經發局長廖泰翔（左）23日前往超市及傳統市場瞭解目前的肉品供應狀況。（高雄市政府提供）中央社
台中爆發疑似非洲豬瘟案例，高雄市長陳其邁及各局處首長今天到各通路稽查，市售通路豬肉產品源頭等共稽查299家，結果均符合規定，確認販售通路並無使用來路不明肉品。

陳其邁今天前往超市及傳統市場瞭解目前肉品供應狀況，並表示，高市各賣場及市場豬肉供貨均正常，業者針對豬肉備貨量也充足；他也加強指示各局處掌握市場供貨情形，並呼籲民眾不須搶購或囤積，安心採買。

陳其邁表示，市府將持續與中央主管機關及供應端保持密切聯繫，掌握貨源動態，確保民生物資供應穩定。同時，市府消保官、衛生局及經濟發展局已派員前往各市場稽查供應狀況及產品來源標示，嚴格把關食品安全。

陳其邁說，經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識。消費者在市場購買豬肉時，只要選擇蓋有合格印的豬肉，就可確保買到經檢查合格的豬肉。此外，CAS標誌之冷凍肉品，亦經屠宰衛生檢查合格，一樣有保障。

高市府跨局處組成的聯合稽查小組，今天兵分多路前往餐飲業者、市場攤商、東南亞批發超市、超市、店面等販售通路稽查，總計299家，市府事後新聞稿指出，結果均符合規定，確認販售通路並無使用來路不明肉品。

此外，農業局今天也針對轄內391場養豬場進行疫調，並請各公所及產業團體協助發放消毒物資，同時要求各畜牧場加強人車出入管制與場區消毒。高雄市肉品市場自10月23日至27日休市5日，期間全面消毒。

教育局則啟動校園午餐及廚餘管理防疫配套，確保學童食安。經發局啓動零售市場豬肉檢查，包含供需狀況、價格變化以及豬肉來源查核；環保局則針對廚餘進行管制處理；因禁止廚餘養豬，市府也會協助落實養豬戶轉用飼料。

非洲豬瘟 廚餘 陳其邁

