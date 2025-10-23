聽新聞
防堵非洲豬瘟！廚餘全面禁餵豬 台南每日百噸改送處理場
全台首例本土非洲豬瘟案例引發關注，台南市政府第一時間啟動跨局處防疫應變小組，全力防堵疫情擴散。環保局同步強化廚餘管理，確保回收不中斷、處理去向明確，並呼籲民眾落實「惜食減量、廚餘瀝水、不餵豬」三大防疫行動。
環保局指出，台南市每日廚餘產量約100公噸，其中約60%原作養豬使用，其餘進入市府高效廚餘發酵廠製成堆肥。因應疫情，全市暫停廚餘養豬，已完成改由廚餘廠及指定地點集中處理，確保系統穩定運作。
環保局說，已召集清除公會與業者研商應變機制，現行清運方式維持不變，由原合約業者收運後統一送往環保局指定處理場。須檢具事業廢棄物清理計畫書的單位，也應依規定載運至指定場所。
環保局提醒，市民可從源頭落實「買得剛好、煮得剛好、點得剛好」三原則，減少廚餘產生；廚餘回收前應 瀝乾水分、確實分類，乾淨回收最有助於防疫安全。
環保局長許仁澤表示，台南廚餘清除處理已全面啟動緊急應變機制，將養豬廚餘改採堆肥、掩埋或焚化方式處理，各項清運作業均正常運行。呼籲民眾切勿將廚餘私自餵食豬隻或交付養豬場，以免觸法並造成防疫破口；若有疑問可洽環保局專線0905-016392。
