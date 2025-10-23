桃園及時攔截問題豬場肉品405公斤 桃市府：未流入市面

台中梧棲疑出現首例非洲豬瘟案例，肉品流向備受關注。桃園市長張善政表示，經彰化縣衛生局通報，來自問題豬場的肉品可能流入桃園。市府衛生局接獲消息後，立即啟動食品安全緊急查核機制，確認該批肉品於10月16日由桃園市一家食品加工廠購入，共計405公斤。

張善政表示，衛生局已在第一時間完成攔截與封存，經多重查核後確認，這批肉品全數尚未使用，仍完整存放於廠內冷凍庫中，未有任何製成加工品或出貨販售情形。

張善政表示，請市民朋友不要恐慌，農業部已經清楚說明，非洲豬瘟只會感染豬隻，不會感染人，沒有公衛、食安上的疑慮，所以在做禁運禁宰、廚餘管制都是為了豬隻安全，希望民眾、消費者繼續支持台灣豬，防疫的每一步都至關重要，市府會持續與中央密切合作，全力防堵非洲豬瘟擴散。

衛生局表示，市府昨日已成立跨局處應變小組，全面掌握產品流向並加強防堵。衛生局也啟動肉品來源揭露機制，通知大型賣場、超市揭露肉品來源畜養場資訊，及通知餐飲業「全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」，並立即派員前往商店及餐廳稽查肉品來源與標示，目前並無發現非洲豬瘟疫區的肉製品。