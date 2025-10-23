桃園及時攔截問題豬場肉品405公斤 桃市府：未流入市面

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政表示，經彰化縣衛生局通報，疑似非洲豬瘟肉品可能流入桃園。市府衛生局接獲消息後，立即啟動食品安全緊急查核機制，確認該批肉品於10月16日由桃園市一家食品加工廠購入，共計405公斤，衛生局已在第一時間完成攔截與封存。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政表示，經彰化縣衛生局通報，疑似非洲豬瘟肉品可能流入桃園。市府衛生局接獲消息後，立即啟動食品安全緊急查核機制，確認該批肉品於10月16日由桃園市一家食品加工廠購入，共計405公斤，衛生局已在第一時間完成攔截與封存。圖／取自張善政臉書

台中梧棲疑出現首例非洲豬瘟案例，肉品流向備受關注。桃園市長張善政表示，經彰化縣衛生局通報，來自問題豬場的肉品可能流入桃園。市府衛生局接獲消息後，立即啟動食品安全緊急查核機制，確認該批肉品於10月16日由桃園市一家食品加工廠購入，共計405公斤。

張善政表示，衛生局已在第一時間完成攔截與封存，經多重查核後確認，這批肉品全數尚未使用，仍完整存放於廠內冷凍庫中，未有任何製成加工品或出貨販售情形。

張善政表示，請市民朋友不要恐慌，農業部已經清楚說明，非洲豬瘟只會感染豬隻，不會感染人，沒有公衛、食安上的疑慮，所以在做禁運禁宰、廚餘管制都是為了豬隻安全，希望民眾、消費者繼續支持台灣豬，防疫的每一步都至關重要，市府會持續與中央密切合作，全力防堵非洲豬瘟擴散。

衛生局表示，市府昨日已成立跨局處應變小組，全面掌握產品流向並加強防堵。衛生局也啟動肉品來源揭露機制，通知大型賣場、超市揭露肉品來源畜養場資訊，及通知餐飲業「全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」，並立即派員前往商店及餐廳稽查肉品來源與標示，目前並無發現非洲豬瘟疫區的肉製品。

非洲豬瘟 廚餘 張善政 農業部

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

