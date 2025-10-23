龔明鑫：台糖冷凍豬肉庫存有餘裕 可撐15天至1個月

為防止非洲豬瘟疫情擴散，農業部宣布禁宰禁運5天，最多可能延長到15天，經濟部長龔明鑫表示，台糖目前庫存362噸冷凍肉，每日供應量為10噸，如果有需要也可配合農業部統一調度。

經濟部說明，台糖冷凍豬肉庫存正常可供應1個月，若出現搶購熱潮，可能縮短為15至20天。

經濟部旗下國營事業台糖是國內最大養豬戶，龔明鑫23日主持經濟部業務會報前受訪，說明台糖冷凍豬肉目前存量有362噸，足供市場需求，但如果市場對豬肉需求量增加，台糖有餘裕支應，也可配合農業部統一調度，會盡量支援、盡量不要缺貨。

禁宰禁運令5天是否影響台糖營運？龔明鑫表示，5天的禁運看起來還好，豬隻最好的販賣時間是120天大小，若只差5天，禁宰結束後，配合穩定供貨，未滿120天即屠宰也不是問題。

經濟部表示，台糖全力配合農業部5天豬隻禁宰禁運，暫停供應市場。禁運期間豬隻持續長大約6公斤，仍屬正常體型範圍，對台糖養豬業務影響不大。

外界認為非洲豬瘟失守，走私食品是一大破口，對此，龔明鑫表示，這件事不單只是走私問題而已，1年6千萬件的小額郵包進口也是問題，雖然現在都會經過X光機檢查，但未來勢必會有跨部會機制來檢討這個問題。