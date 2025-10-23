快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

龔明鑫：台糖冷凍豬肉庫存有餘裕 可撐15天至1個月

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，台糖冷凍豬肉有362噸，可配合農業部統一調度。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫表示，台糖冷凍豬肉有362噸，可配合農業部統一調度。圖／本報資料照片

為防止非洲豬瘟疫情擴散，農業部宣布禁宰禁運5天，最多可能延長到15天，經濟部長龔明鑫表示，台糖目前庫存362噸冷凍肉，每日供應量為10噸，如果有需要也可配合農業部統一調度。

經濟部說明，台糖冷凍豬肉庫存正常可供應1個月，若出現搶購熱潮，可能縮短為15至20天。

經濟部旗下國營事業台糖是國內最大養豬戶，龔明鑫23日主持經濟部業務會報前受訪，說明台糖冷凍豬肉目前存量有362噸，足供市場需求，但如果市場對豬肉需求量增加，台糖有餘裕支應，也可配合農業部統一調度，會盡量支援、盡量不要缺貨。

禁宰禁運令5天是否影響台糖營運？龔明鑫表示，5天的禁運看起來還好，豬隻最好的販賣時間是120天大小，若只差5天，禁宰結束後，配合穩定供貨，未滿120天即屠宰也不是問題。

經濟部表示，台糖全力配合農業部5天豬隻禁宰禁運，暫停供應市場。禁運期間豬隻持續長大約6公斤，仍屬正常體型範圍，對台糖養豬業務影響不大。

外界認為非洲豬瘟失守，走私食品是一大破口，對此，龔明鑫表示，這件事不單只是走私問題而已，1年6千萬件的小額郵包進口也是問題，雖然現在都會經過X光機檢查，但未來勢必會有跨部會機制來檢討這個問題。

非洲豬瘟 廚餘 豬肉 經濟部長 台糖

延伸閱讀

經濟部與美國田納西州簽署合作協議

美國製汽車進口免關稅？經濟部長：確定會調降，但不希望實施零關稅

美方對「台灣模式」有高度興趣 經長：不希望進口美車零關稅

輝達總部選址 龔明鑫：目標提供雙位數案址供選

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。