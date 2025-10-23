台中10天逾百隻豬死亡赫見3歲種公豬 驚覺不尋常

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，動保處第一次獲報到場時因病豬症狀不典型，二度獲報發現逾百隻死豬中包含3歲種公豬，驚覺不尋常，採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

綜合農業部與台中市政府的資訊，這家養豬場登記飼養300頭，10月10日至14日時已有20頭豬死亡，經農業部防檢署的監測示警，台中市動保處派員到場了解並疫情調查。豬隻因診治中，動保人員現場未採樣。

據該場飼主表示，10日就出現豬隻死亡情形，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎，已用藥治療。由於豬隻疾病狀態多元，台中市農業局長張敬昌指出，動保處人員到場經專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣。

防檢署化製監測系統顯示案發養豬場豬隻持續死亡，農業局表示，20日接獲養豬場的特約獸醫師通報，發現百餘隻大豬、仔豬死亡，其中包含3歲的種公豬，狀況不尋常，立刻派員前往養豬場採集檢體及疫情調查，寄送檢體到農業部獸醫研究所。

農業局表示，21日下午6時30分接獲農業部方面通知，檢驗結果呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性，並要求採集活豬檢體，再度前往養豬場採集檢體，因事態緊急採親送方式，連夜北上，22日凌晨送達農業部。

今年86歲的陳姓老農養豬35年，他告訴中央社記者，養豬場一直都有聘僱獸醫師，豬隻有狀況就會致電獸醫師前來診治，因他年歲已高，交給兒子負責，因檢出非洲豬瘟陽性，豬隻遭撲殺，他無奈只能接受。