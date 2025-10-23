台中10天逾百隻豬死亡赫見3歲種公豬 驚覺不尋常

快訊

中央社／ 台中23日電
台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡。本報資料照片
台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡。本報資料照片

台中梧棲一家養豬場10天內陸續有117隻豬異常死亡，動保處第一次獲報到場時因病豬症狀不典型，二度獲報發現逾百隻死豬中包含3歲種公豬，驚覺不尋常，採檢送驗檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

綜合農業部與台中市政府的資訊，這家養豬場登記飼養300頭，10月10日至14日時已有20頭豬死亡，經農業部防檢署的監測示警，台中市動保處派員到場了解並疫情調查。豬隻因診治中，動保人員現場未採樣。

據該場飼主表示，10日就出現豬隻死亡情形，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎，已用藥治療。由於豬隻疾病狀態多元，台中市農業局長張敬昌指出，動保處人員到場經專業判斷，診斷沒有流行病的徵兆，依法規未採樣。

防檢署化製監測系統顯示案發養豬場豬隻持續死亡，農業局表示，20日接獲養豬場的特約獸醫師通報，發現百餘隻大豬、仔豬死亡，其中包含3歲的種公豬，狀況不尋常，立刻派員前往養豬場採集檢體及疫情調查，寄送檢體到農業部獸醫研究所。

農業局表示，21日下午6時30分接獲農業部方面通知，檢驗結果呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性，並要求採集活豬檢體，再度前往養豬場採集檢體，因事態緊急採親送方式，連夜北上，22日凌晨送達農業部。

今年86歲的陳姓老農養豬35年，他告訴中央社記者，養豬場一直都有聘僱獸醫師，豬隻有狀況就會致電獸醫師前來診治，因他年歲已高，交給兒子負責，因檢出非洲豬瘟陽性，豬隻遭撲殺，他無奈只能接受。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

