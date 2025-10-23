影／非洲豬瘟進逼 南部養豬業者如臨大敵
台中市梧棲區一處養豬場傳出感染非洲豬瘟，造成上百頭豬隻死亡，讓台灣防疫成果破功，震驚全國，南部的養豬業者如臨大敵，也特別加強管理，高雄林園家源畜牧場張姓業者表示，他們都是自行培育種豬與仔豬，豬隻來源單純，而且都早已改用飼料餵養，並添加各種營養品，雖然成本增加，但大家共體時艱，再看後續情況，一切配合市府公告，目前市府農業局都有通令要加強畜牧場的防疫管理，也希望政府能全力防堵，防止疫情擴散到中南部。
台中疑出現非洲豬瘟案例，高雄市農業局也同步稽查轄區內養豬場，並召開非洲豬瘟應變專案會議。配合防疫與環境部要求，請環保局協助清運各機關、學校、團體所產生廚餘，禁止用廚餘養豬，相關廚餘也會改採化製堆肥方式處理。
