快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
行政院長卓榮泰呼籲國人這五天一定要把食物全部吃完，不要產生廚餘，把非洲豬瘟緊縮在台中一地，不要擴散到全國各地。記者黑中亮／攝影
行政院長卓榮泰呼籲國人這五天一定要把食物全部吃完，不要產生廚餘，把非洲豬瘟緊縮在台中一地，不要擴散到全國各地。記者黑中亮／攝影

行政院卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和，以表彰其在臺灣漫畫產業的傑出貢獻外，卓致詞時指出，此行到台中市來主要是視察非洲豬瘟前進應變所，因此藉機會呼籲國人這五天配合疫情，一定要把食物全部吃完，不要產生廚餘，把非洲豬瘟緊縮在台中一地，不要擴散到全國各地。

文化部主辦「第16屆金漫獎頒獎典禮」總獎金高達275萬元，今日在國立台灣美術館登場，將頒發7項獎項，行政院長卓榮泰下午視察非洲豬瘟前進應變所後，特別特別來到典禮上頒發金漫獎特別貢獻獎，給資深漫畫編輯黃健和，用以表彰他對台灣漫畫產業的傑出貢獻。

卓榮泰話鋒一轉，表示今天到台中的重要目的，是來看看這2天在台中發生豬隻的非洲豬瘟路防治工作，要求防疫人員要全力將疫情緊縮在台中的這個地方，不要擴散到全國各養豬場，下午主持了中央前進應變所的工作會報時，特別是有談到「廚餘」的問題，因而使得非洲豬瘟在台中找到了「破口」。

卓院長強調，因為國內現在有太多的廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬，所以拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，因為如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘去化的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘，造成傳染源，拜託大家在這五天當中盡量把你們的食物吃完，不要留下任何的廚餘，讓防疫人員的工作可以輕鬆一點。

行政院長卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和。記者黑中亮／攝影
行政院長卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和。記者黑中亮／攝影

非洲豬瘟 廚餘 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

聲援黃國昌索資 國民黨團批卓榮泰恐嚇部會是心虛？

影／防範非洲豬瘟 卓榮泰、盧秀燕前進應變所開會

把非洲豬瘟疫情控制在台中！卓榮泰盼複製花蓮經驗 再現台灣熱心

台中爆非洲豬瘟 卓揆：中央地方一個精神 分數給人民打

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。