廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

行政院長卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和，以表彰其在臺灣漫畫產業的傑出貢獻外，卓致詞時指出，此行到台中市來主要是視察非洲豬瘟前進應變所，因此藉機會呼籲國人這五天配合疫情，一定要把食物全部吃完，不要產生廚餘，把非洲豬瘟緊縮在台中一地，不要擴散到全國各地。

文化部主辦「第16屆金漫獎頒獎典禮」總獎金高達275萬元，今日在國立台灣美術館登場，將頒發7項獎項，行政院長卓榮泰下午視察非洲豬瘟前進應變所後，特別特別來到典禮上頒發金漫獎特別貢獻獎，給資深漫畫編輯黃健和，用以表彰他對台灣漫畫產業的傑出貢獻。

卓榮泰話鋒一轉，表示今天到台中的重要目的，是來看看這2天在台中發生豬隻的非洲豬瘟路防治工作，要求防疫人員要全力將疫情緊縮在台中的這個地方，不要擴散到全國各養豬場，下午主持了中央前進應變所的工作會報時，特別是有談到「廚餘」的問題，因而使得非洲豬瘟在台中找到了「破口」。