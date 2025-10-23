廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」
行政院長卓榮泰今天親自頒發金漫獎「特別貢獻獎」，給予資深漫畫編輯黃健和，以表彰其在臺灣漫畫產業的傑出貢獻外，卓致詞時指出，此行到台中市來主要是視察非洲豬瘟前進應變所，因此藉機會呼籲國人這五天配合疫情，一定要把食物全部吃完，不要產生廚餘，把非洲豬瘟緊縮在台中一地，不要擴散到全國各地。
文化部主辦「第16屆金漫獎頒獎典禮」總獎金高達275萬元，今日在國立台灣美術館登場，將頒發7項獎項，行政院長卓榮泰下午視察非洲豬瘟前進應變所後，特別特別來到典禮上頒發金漫獎特別貢獻獎，給資深漫畫編輯黃健和，用以表彰他對台灣漫畫產業的傑出貢獻。
卓榮泰話鋒一轉，表示今天到台中的重要目的，是來看看這2天在台中發生豬隻的非洲豬瘟路防治工作，要求防疫人員要全力將疫情緊縮在台中的這個地方，不要擴散到全國各養豬場，下午主持了中央前進應變所的工作會報時，特別是有談到「廚餘」的問題，因而使得非洲豬瘟在台中找到了「破口」。
卓院長強調，因為國內現在有太多的廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬，所以拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，因為如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘去化的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘，造成傳染源，拜託大家在這五天當中盡量把你們的食物吃完，不要留下任何的廚餘，讓防疫人員的工作可以輕鬆一點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言