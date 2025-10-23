非洲豬瘟現蹤 彭啓明：年廚餘量77萬噸盼源頭減量

台灣出現疑似首例非洲豬瘟，廚餘處理成為焦點。環境部長彭啓明今天說，台灣年廚餘量有77萬噸，如果有哪個縣市的去化出現斷鏈，影響就會很大，希望源頭減量，不要剩一堆廚餘。

台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部昨天說，後續還需進行病毒株分離確認，但為防止疫情擴散，全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘養豬。

由於驗出非洲豬瘟的養豬場使用廚餘餵豬，廚餘處理成為焦點之一。彭啓明出席環境部資源循環署亞太循環經濟論壇暨熱點論壇閉幕時接受媒體聯訪表示，目前與各單位討論的結果是希望從源頭減量。

台灣每年廚餘量約77萬噸，彭啓明指出，1天平均約有2000多噸的廚餘量，如果有一個縣市去化出現斷鏈狀況，全台影響就會很大，所以環境部與每個縣市，甚至農業部，都把每個程序搞清楚。

「吃多少煮多少。」彭啓明表示，台灣的廚餘量在世界來說比例較高，每天2000多噸的廚餘有一半以上屬於民間家戶產生，約3到4成是一般餐廳，而廚餘有將近6成是製作給豬當飼料使用。至於廚餘要運送去化，目前是環保局與清運體系分工，先運到清運地點肥料化，如果無法製作成肥料，則是用焚燒或掩埋的方式。

彭啓明強調，目前處理廚餘量能是足夠的，但未來要使用黑水虻或者使用循環經濟等方式處理，都還在研商當中。

另外，由於非洲豬瘟事件，彭啓明上午未赴高雄考察，現場放起人形立牌抗議。對此，彭啓明說，立委們去的點，他之前親自去看過，基本上是當地的縣市政府第一線處理，環境部也有保持聯絡要當地方政府的後盾。

彭啓明表示，最重要的是案件行為人要找到，並且負擔起責任，不是政府要拿錢來清除，因此最重要的是找到行為人，目前也已經進入司法階段，尊重檢調單位的處理。