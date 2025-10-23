屏東衛生局加強豬肉來源稽查 22家均符規定
台中出現疑似非洲豬瘟案例，屏東縣衛生局防堵非法豬肉流入食品供應鏈，昨起針對傳統市場豬肉攤商、餐飲業等通路，加強豬肉來源稽查，共查核22家，均符合規定。
屏東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，為因應台中出現疑似非洲豬瘟事件，防範非法豬肉流入食品供應鏈，昨起針對轄內傳統市場豬肉攤商、餐飲業、東南亞及中國食品商店、肉品加工廠等通路，加強豬肉來源稽查，共查核22家，均符合規定。
衛生局提及，屏東縣轄內各級學校營養午餐契約，均要求使用國產豬肉，驗收時須由團膳廠商提供三章一Ｑ證明，即農業部3個農產品標章及生產追溯標示，以維護學校師生健康。
今天縣府跨局處學校午餐聯合稽查，共抽查7所學校豬肉來源及食材驗收、登錄、製備等流程，結果均符合規定。衛生局表示，將持續加強豬肉相關通路查核，為民眾食安把關。
衛生局強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾不用恐慌，另國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格。
衛生局提醒，不要攜帶肉品入境，也不網購、郵購境外豬肉製品，同時不要食用來路不明肉品；只要購買來源清楚、符合規定市售豬肉，品質安全可靠，即可安心食用。
