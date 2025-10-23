採檢非洲豬瘟宅配惹議 中市府：符合相關指引

台中市1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，但相關檢體以宅配方式送驗遭質疑。台中市政府今天表示，依中央與地方相關指引可宅配送驗，第2次送檢就改由親送。

媒體報導，媒體工作者鍾年晃質疑非洲豬瘟檢體竟用宅配，萬一途中發生意外誰負責？

台中市動物保護防疫處長林儒良接受媒體聯訪表示，依中央制定指引，訂定台中防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊（已報農業部動植物防疫檢疫局備查），檢體在包裝後以密封方式，可親送或宅配送檢，符合中央與地方規定。

林儒良說，相關檢體是採高標準包裝，首次送檢是宅配，第2次送檢由於較緊急就親送。

農業部獸醫研究所長鄧明中稍早說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來採活豬樣本親送，目前沒規範檢體送檢一定要宅配或親送，初步了解這2次包裝都有符合國際規範以利正確檢驗。