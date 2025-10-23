快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

採檢非洲豬瘟宅配惹議 中市府：符合相關指引

中央社／ 台中23日電
台中市1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，但相關檢體以宅配方式送驗遭質疑。聯合報記者魯永明／翻攝
台中市1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，但相關檢體以宅配方式送驗遭質疑。聯合報記者魯永明／翻攝

台中市1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，但相關檢體以宅配方式送驗遭質疑。台中市政府今天表示，依中央與地方相關指引可宅配送驗，第2次送檢就改由親送。

媒體報導，媒體工作者鍾年晃質疑非洲豬瘟檢體竟用宅配，萬一途中發生意外誰負責？

台中市動物保護防疫處長林儒良接受媒體聯訪表示，依中央制定指引，訂定台中防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊（已報農業部動植物防疫檢疫局備查），檢體在包裝後以密封方式，可親送或宅配送檢，符合中央與地方規定。

林儒良說，相關檢體是採高標準包裝，首次送檢是宅配，第2次送檢由於較緊急就親送。

農業部獸醫研究所長鄧明中稍早說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來採活豬樣本親送，目前沒規範檢體送檢一定要宅配或親送，初步了解這2次包裝都有符合國際規範以利正確檢驗。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

非洲豬瘟爆發 北市西寧、龍城市場休市5天

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。