快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

彰化今查33家廚餘養豬場 縣長下令8大防疫措施

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今主持「彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心」第4次會議，指示縣府各局處全面進入防疫狀態。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美今主持「彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心」第4次會議，指示縣府各局處全面進入防疫狀態。圖／彰化縣府提供

因應中央通報國內出現首例疑似非洲豬瘟案例，彰化縣政府環保局昨緊急通知全縣33場使用廚餘養豬場即刻停止使用廚餘，未用完部分須送焚化廠銷毀。今再兵分33路稽查，確認是否確實停用廚餘，至下午為止，稽查結果全數合格。

彰化縣長王惠美今主持「彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心」第4次會議，指示縣府各局處全面進入防疫狀態、超前部署，全力阻斷疫情傳播途徑，確保畜牧業安全。

王惠美指出，非洲豬瘟威脅養豬產業甚鉅，縣府已動員所有資源強化防線，並宣布八項防疫重點措施。包括加強養豬場生物安全管理，督導業者落實門禁、消毒、訪客登錄制度及禁止使用廚餘餵豬；啟動即時通報與監測機制，任何異常死亡或疑似病例須立即採樣送驗；加強民眾與業者宣導教育，透過說明會、媒體及社群平台推廣防疫觀念。

此外，縣府也全面禁止廚餘用於養豬，要求各鄉鎮市公所將廚餘一律送焚化爐處理；教育處通報學校午餐供應商配合政策，不得使用來歷不明或疑似含豬肉製品食材；衛生局強化豬肉及製品來源稽查，落實可溯源制度；動防所及各公所落實每日消毒作業，並持續發放消毒水供養豬場、化製車輛與市場使用；新聞處強化資訊發布與宣導，提醒全民共同防堵疫情。

彰化縣政府環保局昨緊急通知全縣33場使用廚餘的養豬場即刻停止使用廚餘今再兵分33路稽查，確認是否確實停用廚餘。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府環保局昨緊急通知全縣33場使用廚餘的養豬場即刻停止使用廚餘今再兵分33路稽查，確認是否確實停用廚餘。圖／彰化縣府提供

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 王惠美

延伸閱讀

黃敏惠率團參觀台灣設計展 彰化縣長王惠美導覽交流

台中疑現非洲豬瘟 王惠美急令廚餘全焚燒、校園午餐可用冷凍豬

彰化三山國王客底文化節登場 39間宮廟齊聚同霖宮

鄭麗文即將當選國民黨主席 彰化縣長王惠美這麼回應

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬15天，苗栗縣一家飼養千餘頭毛豬的劉姓養豬戶認為國內的廚餘應該要...

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

台中疑似爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布暫時全面禁用廚餘餵豬。桃園是北部地區黑毛豬重鎮，黑毛豬又以廚餘為主食，產業衝擊大。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。