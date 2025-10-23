彰化今查33家廚餘養豬場 縣長下令8大防疫措施

因應中央通報國內出現首例疑似非洲豬瘟案例，彰化縣政府環保局昨緊急通知全縣33場使用廚餘的養豬場即刻停止使用廚餘，未用完部分須送焚化廠銷毀。今再兵分33路稽查，確認是否確實停用廚餘，至下午為止，稽查結果全數合格。

彰化縣長王惠美今主持「彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心」第4次會議，指示縣府各局處全面進入防疫狀態、超前部署，全力阻斷疫情傳播途徑，確保畜牧業安全。

王惠美指出，非洲豬瘟威脅養豬產業甚鉅，縣府已動員所有資源強化防線，並宣布八項防疫重點措施。包括加強養豬場生物安全管理，督導業者落實門禁、消毒、訪客登錄制度及禁止使用廚餘餵豬；啟動即時通報與監測機制，任何異常死亡或疑似病例須立即採樣送驗；加強民眾與業者宣導教育，透過說明會、媒體及社群平台推廣防疫觀念。