彰化今查33家廚餘養豬場 縣長下令8大防疫措施
因應中央通報國內出現首例疑似非洲豬瘟案例，彰化縣政府環保局昨緊急通知全縣33場使用廚餘的養豬場即刻停止使用廚餘，未用完部分須送焚化廠銷毀。今再兵分33路稽查，確認是否確實停用廚餘，至下午為止，稽查結果全數合格。
彰化縣長王惠美今主持「彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心」第4次會議，指示縣府各局處全面進入防疫狀態、超前部署，全力阻斷疫情傳播途徑，確保畜牧業安全。
王惠美指出，非洲豬瘟威脅養豬產業甚鉅，縣府已動員所有資源強化防線，並宣布八項防疫重點措施。包括加強養豬場生物安全管理，督導業者落實門禁、消毒、訪客登錄制度及禁止使用廚餘餵豬；啟動即時通報與監測機制，任何異常死亡或疑似病例須立即採樣送驗；加強民眾與業者宣導教育，透過說明會、媒體及社群平台推廣防疫觀念。
此外，縣府也全面禁止廚餘用於養豬，要求各鄉鎮市公所將廚餘一律送焚化爐處理；教育處通報學校午餐供應商配合政策，不得使用來歷不明或疑似含豬肉製品食材；衛生局強化豬肉及製品來源稽查，落實可溯源制度；動防所及各公所落實每日消毒作業，並持續發放消毒水供養豬場、化製車輛與市場使用；新聞處強化資訊發布與宣導，提醒全民共同防堵疫情。
