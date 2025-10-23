台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」
台中死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部公告即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天。新北市長侯友宜今天到樹林新北肉品市場視察指出，新北將全面備戰，包括協助業者購買飼料、衛生局加強稽核肉品來源，警察局也加強道路攔查，嚴防違規運豬情形，全力防堵非洲豬瘟擴散。
侯友宜說，中央昨天已宣布所有屠宰場要禁宰、禁運，尤其不能再用廚餘來餵養，新北市有兩個屠宰場，一個是新北市肉品市場，一個是私人的德勝屠宰場，「我們要全面備戰」。
侯友宜指出，新北市在第一個時間接到中央通報後，就啟動應變中心機制，新北市107場養豬場不准再餵養廚餘，環保、衛生與農業局也都到場稽查，並請新北市養豬協購置飼料；場內也要求加強消毒，不能再運送、不能再就地屠殺。
侯友宜表示，衛生局也強化肉品來源稽核，教育局加強學校營養午餐的食品管控，確保豬肉來源清楚；環保局則針對廚餘禁令後的去化方式提出配套處理，整體市府團隊均全面動員，確保各項防疫措施落實執行。
侯友宜說，在中央這5天的休市期間，全力戒備以外也要等待中央再度檢驗確定，如果是非洲豬瘟的話，未來要不要休市到15天，或是滾動式的檢討，都要做好全力的備戰、全力的配合。
