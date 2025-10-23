台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台中市食安處查出，這28頭豬最終流向為，台中有21頭豬流入市面、彰化有5頭，嘉義有2頭。

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，該養豬場僅存的195隻豬被預防性撲殺。農業部昨宣布，昨中午起，豬隻禁宰禁運五天，並全面禁止廚餘養豬。

農業局長張敬昌說明，該養豬場10月13日仍有出豬至「大安肉品市場」，共28頭豬已完成屠宰流程，豬的流向都已有掌握，因買受人下游複雜度高，由台中市食安處逐一追查。

台中市衛生局長曾梓展說，28頭豬流向，經食安處連夜稽查，查出台中市有12家個人或公司戶、賣23隻，共2878公斤，其中個人戶有10處、19隻，公司有有2處、4隻；彰化2處4隻、共451公斤，另外賣到嘉義1隻，重96.5公斤。

食安處持續追下游發現，賣給台中個人或公司戶的23頭豬，其中21頭豬已出貨給台中下游零售商，並已全數販售給散客；另外1頭豬經屠宰後，由肉品商轉賣給彰化縣的市場攤商；另有1頭活豬因規格不符，遭該家肉品商退回給大安肉品市場，當日該頭活豬再轉賣至嘉義縣的肉品行，送雲林屠宰後，再回嘉義販售。