台中案場死豬曾運雲林化製場 縣府攔截抽樣送驗

雲林縣政府農業處長魏勝德今天表示，根據疫調，有輛化製車曾將台中市案場死豬運到雲林化製場，昨天已到化製場完成抽樣送驗並封存相關化骨粉及油料成品。

台中1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，雲縣府召開由雲林縣長張麗善主持的雲林重大疫病緊急應變中心會議，張麗善裁示動用農業發展基金新台幣3000萬元作為防疫專案基金，全力維護豬農在防疫期間遭受的衝擊。

據農業處統計，截至22日雲林有1203場養豬場、在養頭數151萬頭占全台29.9%，其中養豬頭數全國第1。

張麗善表示，2018年全面禁用廚餘養豬，成功防堵疫情擴散，防疫關鍵源頭管制十分重要，而雲林屬高風險區，要從源頭管制做起。

雲林有3家化製場收受各縣市死亡畜禽；張麗善說，將要求化製車規劃集運路線，尤其嚴格管控來自北部化製車。為防堵他轄化製車未落實生物管理，帶病菌進雲林，預計在台61線等主要路口設檢疫站，凡入境化製車須完成消毒，並依規定路線運駛。

此外，雲縣府準備4000桶消毒水，普發給全縣1203場養豬場加強清潔消毒，至於中央政府規定禁用下畜禽屠宰下腳料養豬，稽查人員將持續追蹤120間列管的養豬場。

至於全國豬隻禁運、禁宰5天，而雲林每天有5000頭豬待宰，預計5天後累計2.5萬頭，雲縣府擔憂屆時豬價震盪，呼籲中央協助調配，穩定價格，將衝擊降到最低。