下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

台中案場死豬曾運雲林化製場 縣府攔截抽樣送驗

中央社／ 雲林縣23日電

雲林縣政府農業處長魏勝德今天表示，根據疫調，有輛化製車曾將台中市案場死豬運到雲林化製場，昨天已到化製場完成抽樣送驗並封存相關化骨粉及油料成品。

台中1處養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，雲縣府召開由雲林縣長張麗善主持的雲林重大疫病緊急應變中心會議，張麗善裁示動用農業發展基金新台幣3000萬元作為防疫專案基金，全力維護豬農在防疫期間遭受的衝擊。

據農業處統計，截至22日雲林有1203場養豬場、在養頭數151萬頭占全台29.9%，其中養豬頭數全國第1。

張麗善表示，2018年全面禁用廚餘養豬，成功防堵疫情擴散，防疫關鍵源頭管制十分重要，而雲林屬高風險區，要從源頭管制做起。

雲林有3家化製場收受各縣市死亡畜禽；張麗善說，將要求化製車規劃集運路線，尤其嚴格管控來自北部化製車。為防堵他轄化製車未落實生物管理，帶病菌進雲林，預計在台61線等主要路口設檢疫站，凡入境化製車須完成消毒，並依規定路線運駛。

此外，雲縣府準備4000桶消毒水，普發給全縣1203場養豬場加強清潔消毒，至於中央政府規定禁用下畜禽屠宰下腳料養豬，稽查人員將持續追蹤120間列管的養豬場。

至於全國豬隻禁運、禁宰5天，而雲林每天有5000頭豬待宰，預計5天後累計2.5萬頭，雲縣府擔憂屆時豬價震盪，呼籲中央協助調配，穩定價格，將衝擊降到最低。

非洲豬瘟 廚餘 雲林 張麗善

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

台中死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部公告即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天。新北市長侯友宜今天...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委林楚茵今中午先秀出病死豬檢體快遞單，稍早再批，這屆立法院藍白過半就搞破壞，刪防...

宜蘭啟動非洲豬瘟3大緊急防疫 養豬業若隱匿疫情、私埋死豬必定重罰

台中某養豬場爆發非洲豬瘟，已知28頭豬流入鄰近縣市。宜蘭縣政府啟動緊急應變及3大防疫措施，呼籲養豬業者嚴格執行人車進出管...

