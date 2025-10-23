批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林楚茵表示，這屆立法院藍白過半就搞破壞，刪防疫單位預算、亂刪防疫宣傳費，加上台中市長盧秀燕的消極不作為，誰在製造非洲豬瘟防疫破口，一目了然。圖／聯合報系資料照
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委林楚茵今中午先秀出病死豬檢體快遞單，稍早再批，這屆立法院藍白過半就搞破壞，刪防疫單位預算、亂刪防疫宣傳費，加上台中市長盧秀燕的消極不作為，誰在製造非洲豬瘟防疫破口，一目了然，一旦失守，「唯一開心笑哈哈的只有中國共產黨！」

林楚茵稍早在臉書發文表示，「破壞台灣豬瘟防線、國民黨早已蠢蠢欲動」，豬肉是台灣餐桌上重要食材，任何一點疫情破口造成豬肉缺乏，或是豬價上漲買不到豬肉，都可能讓全國陷入恐慌，「你知道，我知道，中國當然更知道。」

林楚茵說，如今非洲豬瘟在台中出現疑似破口，上一屆立法院審查2023年預算時，時任國民黨立委游毓蘭就提案要求防檢局（現防檢署）檢討國人返國邊境裁罰太嚴苛，甚至凍結預算高達5312萬5千元。

林楚茵指出，還好當時立法院民進黨國會過半，才把這個荒謬、可能造成防疫破口的提案改成主決議，保住防疫預算，事實已經很明白，國民黨2024年沒能成功破壞豬瘟防疫，這屆立法院藍白過半就來搞破壞，刪防疫單位預算、亂刪防疫宣傳費，加上台中盧秀燕的消極不作為，誰在製造非洲豬瘟防疫破口，一目了然。

林楚茵說，非洲豬瘟一旦失守，不只豬農受害，全民生活都會受到影響，台灣經濟損失可能高達數千億元，唯一開心笑哈哈的，只有中國共產黨。

民進黨立委郭昱晴也說，今年一月，防檢署早就警告過了，「若刪減預算，非洲豬瘟等疫病入侵風險會提高」，無奈防疫宣導預算遭到全數刪除，連邊境查驗的預算也遭刪凍，防疫不是嘴上說挺農民，而是要讓最基本的防線能夠運作，請不要再甩鍋中央，這場災難，是藍白親手鬆開的防線。

林楚茵說，上一屆立法院審查2023年預算時，時任國民黨立委游毓蘭就提案要求防檢局（現防檢署）檢討國人返國邊境裁罰太嚴苛，甚至凍結預算高達5312萬5千元。圖／取自林楚茵臉書
