非洲豬瘟爆發 北市西寧、龍城市場休市5天

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
南門市場稽查。圖／台北市市場處提供
南門市場稽查。圖／台北市市場處提供

台中爆發非洲豬瘟，農業部宣布豬隻禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬等。台北市市場處今到境內傳統市場稽查，豬肉攤商均尚未發現異常，同時，部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。

市場處表示，第一時間通知轄管各公有市場及自治會，要求各豬肉品攤商落實肉品溯源管理，嚴禁販售來源不明的豬肉及其加工製品，並應備妥屠宰證明及進貨來源文件，以供查驗。

市場處說，今偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。

另外，部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。後續將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系的各項指令。

另外，三井餐飲集團也從即日起採取預防性措施，全面停售所有豬肉類商品，並即刻展開供應鏈來源的安全確認工作。待原料來源及檢驗結果確認安全無虞後，相關產品將依程序重新上架供應。

三井餐飲強調，始終以顧客的食品安全為首要考量，三十年來始終如一，對於這次採取的預防措施，可能造成的不便也深表歉意，並請消費者放心，將以最高標準完成所有檢驗與確認程序，再恢復供應。

西寧市場稽查。圖／台北市市場處提供
西寧市場稽查。圖／台北市市場處提供
環南市場稽查。圖／台北市市場處提供
環南市場稽查。圖／台北市市場處提供

