宜蘭啟動非洲豬瘟3大緊急防疫 養豬業若隱匿疫情、私埋死豬必定重罰

台中某養豬場爆發非洲豬瘟，已知28頭豬流入鄰近縣市。宜蘭縣政府啟動緊急應變及3大防疫措施，呼籲養豬業者嚴格執行人車進出管制及消毒，若發現毛豬異常死亡，應立即通報，不得私自掩埋，否則重罰；議長張勝德也請大家惜食減廚餘，吃多少買多少，丟棄廚餘前把水瀝乾，再交由垃圾車收運。

代理縣長林茂盛今要求業者共同遵守禁宰、禁運與禁止廚餘養豬等規定，也指示縣府團隊加強學校營養午餐管理，11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他安全食材替代。縣政府團隊即刻啟動三大防疫措施：

一、全面加強養豬場周邊道路消毒工作，每日調閱縣內化製場化製量與來源資料，密切掌握豬隻死亡動態，防堵潛在傳播風險。 二、因應全國禁止廚餘餵養豬隻的措施，縣府將加強查核過去使用廚餘養豬的場戶，確保全面停止餵飼行為，防止病毒經廚餘途徑進入豬場。 三、配合行政院政策，事業廚餘由原有養豬場業者維持既有廚餘清運服務，惟需運至環保局指定地點處理，不得交給豬隻飼養場所再利用，避免交叉感染。

縣府宣布各級學校即日起彈性調整菜單與食材來源，11月底前暫停使用溫體豬肉，持續由教育處、農業處及衛生局聯合稽查，嚴格防堵問題食材流入校園，保障學童營養午餐安全。

縣府呼籲養豬業者落實場內生物安全，不使用非法疫苗，嚴格執行人車出入管制及加強消毒作業；若發現豬隻異常死亡，應立即通報，不得私自掩埋或棄置，一旦違反規定，必定重罰。

縣內10家原本收受廚餘再利用的養豬場，即日起不得收受廚餘餵豬，今後每月800公噸廚餘交由縣環保局委託合格清除業者協助處理。