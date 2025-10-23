非洲豬瘟爆發 毒理專家警告：冷凍肉都可能藏「千日殺手」

台灣爆發非洲豬瘟疫情，防疫單位全力緊急應變，但衝擊已波及養豬、餐飲與食品加工業。毒理專家招名威指出，非洲豬瘟病毒在冷凍環境下能存活超過1000天，若疫情失守，後果不堪設想。台灣在1997年爆發口蹄疫，當時經濟損失超過2000億元，如今防疫更不容鬆懈。

招名威說，非洲豬瘟（ASFV）是一種DNA病毒，生命力極強，不僅能在酸鹼值4到13的環境下生存，在室溫糞便中可活11天、豬舍環境中能撐1個月，甚至在肉品加工後仍可能潛伏超過140天。若進入冷藏環境，可存活約100天；在冷凍狀態下，更能撐過1000天以上。

他指出，這意味著一塊被感染的冷凍豬肉、一包從網路購得的火腿或香腸、甚至一口廚餘，都可能成為病毒的「長途運輸工具」。由於目前尚無疫苗或有效藥物，只要有一隻豬感染，整個養豬場就必須全面撲殺，防疫壓力相當沈重。

招名威提醒，回顧1997年口蹄疫風暴，台灣花了近20年才重獲豬肉外銷資格。若非洲豬瘟在台灣爆發，豬肉產業恐遭毀滅性打擊，影響不僅限於養豬戶，更將連鎖波及餐飲、食品加工與出口市場，造成難以估計的經濟損失。