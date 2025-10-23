台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

快訊

中央社／ 台北23日電
台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送，目前並無規範動物檢體送檢一定要宅配或親送，初步了解這2次包裝都有符合國際規範以利正確檢驗

台灣爆發疑似首例非洲豬瘟案例，台中市一處使用廚餘的養豬場有豬隻異常死亡，後來經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性。今天有網友在社群平台貼文質疑台中市政府透過超商宅配運送檢體。

鄧明中今天告訴中央社記者，台中市政府20日採樣後，確實是透過宅配將檢體送農業部獸醫研究所。

鄧明中說，台中市政府共送檢體2次，一次是20日採樣後透過宅配寄送，後來確認檢出非洲豬瘟核酸陽性後，獸醫所有再通知台中市府，台中市動保處就再度派員到養豬場採檢活豬樣本，並由台中市動保人員親送，後續檢驗也呈現非洲豬瘟核酸陽性。

鄧明中，針對動物檢體送檢，目前並無規範一定要宅配或親送，兩種方式只是時間送抵差別，但針對檢體的外包裝，就有要求必須符合國際規範，避免洩漏，初步了解包裝有符合規範。

根據獸醫研究所提供資訊，所有檢體都至少要有完整三層包裝，包含防水、防滲漏內層包裝及堅固外包裝，像是保麗龍或厚紙箱，避免檢體在運送途中不小心滲漏或擠壓變形，至於需冷凍保存檢體可在箱內添加冰寶等保冷物質，幫助維持檢體低溫。

非洲豬瘟 廚餘 台中市 養豬場

