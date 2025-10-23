非洲豬瘟掀恐慌…國民黨批全民為賴清德的傲慢埋單 應正視當年誤判

台中市爆非洲豬瘟，國民黨今下午表示，賴清德總統任行政院長時，當年世界爆發非洲豬瘟，雲林縣長張麗善上任首日就禁用廚餘養豬，反被當時的賴院長質疑。民進黨政府應直面問題，賴總統更應該正視自己當年的誤判，而不是靠抹黑來轉移焦點，推諉責任。

國民黨表示，近日台中市梧棲區傳出疑似非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕也第一時間動員，以最高效率處理；不料此事件竟淪為綠營網軍造謠抹黑的題材，讓局勢混亂、模糊焦點，難道是在護航當年賴清德領導的行政院所做的錯誤決策？

國民黨批，賴清德的傲慢由全民埋單。當年世界爆發非洲豬瘟，當民進黨政府舉棋不定，又因時任行政院長賴清德即將卸任而面臨可能拖延的情況，讓台灣豬暴露風險中，張麗善快速且負責在上任第一天就全面禁用廚餘養豬，結果反被賴清德質疑「地方勿想到什麼就做什麼」。隔年一月，賴清德更是直言「廚餘經高溫蒸煮可用於餵食豬隻」，但根據專家分析，即便高溫烹煮仍無法百分之百殺死病毒，根本就是拿台灣豬的健康開玩笑。

國民黨質疑，網軍造謠狂甩鍋，結果規定有漏洞？不只民進黨當年錯誤決策、無視地方聲音害慘台灣豬，綠營更造謠2021年明定全面禁止廚餘養豬，事實上10月22日農業部才說當日開始全面禁止。

國民黨指出，規定有限制，只要200頭以上豬隻的飼養場所就有可能不被禁用廚餘的規定限制，也就是說當年的並非全面，而根本是漏洞百出。現在全民都全心要守護台灣豬，應專注於如何全面防堵疫情、保護本土豬肉，而非急著潑髒水、放廢媒體資源與社會資源於無謂的謠言與網軍，否則這根本是增加守護台灣豬的困難。作為執政黨，民進黨政府應直面問題，賴清德更應該正視自己當年的誤判，而不是靠抹黑來轉移焦點、推諉責任。