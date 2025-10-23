因應非洲豬瘟雲林學校更改菜單 不用無來源證明豬肉或換料

台中養豬場驚爆非洲豬瘟，學校營養午餐再受重視，雲林縣179所高中職及國中小學，因應全運會休假10天，將於本月27日將上課，縣府今天針對學校午餐提出2項肉品使用原則，目前已有部分學校已調整菜單因應，暫時先以其他肉類因應。

雲林縣承辦全國運動會，全縣共179所學校從10月17至26日停課連休10天，27日將恢復上課，昨天卻傳出台中豬場感染非洲豬瘟，引起不少家長也憂心是否影響營養午餐。

雲林縣府教育處今天發出公告兩項用肉原則請學校配合，學校要提供CAS冷凍豬肉為原則，請廠商提供屠宰證明，證明非禁10月22日後宰殺及非源自感染地，其次，廠商若無法提供相關證明，證明豬肉安全無虞，學校應盡速調整菜單內容，改以國產可溯源雞、鴨、魚、豆類等具有優質高蛋白質食材。

鎮南國小校長梁博雍指出，已與提供食材的團膳業者取得相關屠宰及來源地證明，請家長放心，未來隨時掌握疫情變化，將再滾動式調整午餐菜色；鎮西國小校長陳嘉銘表示，27至31日營養午餐有6道菜色調整，如咖哩將豬肉丁改為豆干丁、米糕豬肉原料也改為雞肉絲等，未來再視情況調整。

元長國中校長文須琢表示，元長鄉共10所學校採取午餐採購聯盟，共1200名學生參加營養午餐，下周菜單有豬肉料理，已經取得10月22日前的屠宰證明，也非來自感染區，請家長放心。