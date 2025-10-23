快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

因應非洲豬瘟雲林學校更改菜單 不用無來源證明豬肉或換料

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應非洲豬瘟，雲林教育處推出兩項用肉原則，各校將調整午餐用菜。記者蔡維斌／攝影
因應非洲豬瘟，雲林教育處推出兩項用肉原則，各校將調整午餐用菜。記者蔡維斌／攝影

台中養豬場驚爆非洲豬瘟，學校營養午餐再受重視，雲林縣179所高中職及國中小學，因應全運會休假10天，將於本月27日將上課，縣府今天針對學校午餐提出2項肉品使用原則，目前已有部分學校已調整菜單因應，暫時先以其他肉類因應。

雲林縣承辦全國運動會，全縣共179所學校從10月17至26日停課連休10天，27日將恢復上課，昨天卻傳出台中豬場感染非洲豬瘟，引起不少家長也憂心是否影響營養午餐。

雲林縣府教育處今天發出公告兩項用肉原則請學校配合，學校要提供CAS冷凍豬肉為原則，請廠商提供屠宰證明，證明非禁10月22日後宰殺及非源自感染地，其次，廠商若無法提供相關證明，證明豬肉安全無虞，學校應盡速調整菜單內容，改以國產可溯源雞、鴨、魚、豆類等具有優質高蛋白質食材。

鎮南國小校長梁博雍指出，已與提供食材的團膳業者取得相關屠宰及來源地證明，請家長放心，未來隨時掌握疫情變化，將再滾動式調整午餐菜色；鎮西國小校長陳嘉銘表示，27至31日營養午餐有6道菜色調整，如咖哩將豬肉丁改為豆干丁、米糕豬肉原料也改為雞肉絲等，未來再視情況調整。

元長國中校長文須琢表示，元長鄉共10所學校採取午餐採購聯盟，共1200名學生參加營養午餐，下周菜單有豬肉料理，已經取得10月22日前的屠宰證明，也非來自感染區，請家長放心。

文須琢指出，至於11月3日至7日也已請營養師改好菜單，將蒙古烤肉、蒜泥白肉、冬瓜肉絲湯等，改為滷雞翅、栗子燒雞、冬瓜燉雞湯，麻婆豆腐也不用豬絞肉、味噌湯也不用豬大骨做熬煮原料，盤點有5道做微調，後續再視情況調整。

因應非洲豬瘟，雲林教育處推出兩項用肉原則，各校將調整午餐用菜。記者蔡維斌／攝影
因應非洲豬瘟，雲林教育處推出兩項用肉原則，各校將調整午餐用菜。記者蔡維斌／攝影

非洲豬瘟 廚餘 營養午餐 雲林

延伸閱讀

整理包／沒養豬也可能被罰！回顧非洲豬瘟破防時間軸 看廚餘爭議、餐飲衝擊、防疫規定

防堵非洲豬瘟擴散 南市衛生局稽查44家市售豬肉來源均無虞

台南市肉品市場收5424張健康聲明書 31萬頭豬隻無異常

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

台中死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部公告即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天。新北市長侯友宜今天...

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委林楚茵今中午先秀出病死豬檢體快遞單，稍早再批，這屆立法院藍白過半就搞破壞，刪防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。