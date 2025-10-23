因應非洲豬瘟雲林學校更改菜單 不用無來源證明豬肉或換料
台中養豬場驚爆非洲豬瘟，學校營養午餐再受重視，雲林縣179所高中職及國中小學，因應全運會休假10天，將於本月27日將上課，縣府今天針對學校午餐提出2項肉品使用原則，目前已有部分學校已調整菜單因應，暫時先以其他肉類因應。
雲林縣承辦全國運動會，全縣共179所學校從10月17至26日停課連休10天，27日將恢復上課，昨天卻傳出台中豬場感染非洲豬瘟，引起不少家長也憂心是否影響營養午餐。
雲林縣府教育處今天發出公告兩項用肉原則請學校配合，學校要提供CAS冷凍豬肉為原則，請廠商提供屠宰證明，證明非禁10月22日後宰殺及非源自感染地，其次，廠商若無法提供相關證明，證明豬肉安全無虞，學校應盡速調整菜單內容，改以國產可溯源雞、鴨、魚、豆類等具有優質高蛋白質食材。
鎮南國小校長梁博雍指出，已與提供食材的團膳業者取得相關屠宰及來源地證明，請家長放心，未來隨時掌握疫情變化，將再滾動式調整午餐菜色；鎮西國小校長陳嘉銘表示，27至31日營養午餐有6道菜色調整，如咖哩將豬肉丁改為豆干丁、米糕豬肉原料也改為雞肉絲等，未來再視情況調整。
元長國中校長文須琢表示，元長鄉共10所學校採取午餐採購聯盟，共1200名學生參加營養午餐，下周菜單有豬肉料理，已經取得10月22日前的屠宰證明，也非來自感染區，請家長放心。
文須琢指出，至於11月3日至7日也已請營養師改好菜單，將蒙古烤肉、蒜泥白肉、冬瓜肉絲湯等，改為滷雞翅、栗子燒雞、冬瓜燉雞湯，麻婆豆腐也不用豬絞肉、味噌湯也不用豬大骨做熬煮原料，盤點有5道做微調，後續再視情況調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言