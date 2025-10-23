高雄家戶廚餘日產52公噸 餐廳旅館等事業廚餘送至5處指定點

受非洲豬瘟疫情影響，高雄市昨天起禁止廚餘養豬，須由環保局統一回收處理。高市環保局說，機關學校廚餘可聯繫轄區清潔隊協助清運，餐廳旅館事業產出的廚餘則要委託合法業者送至5處回收站過磅繳費，每公斤5.55元。

高雄全市養豬、堆肥廚餘日產約52公噸，另有餐飲業及旅宿業等事業單位產出的廚餘數量也不少。高市環保局指出，自10月22日起全面禁止廚餘餵養，統一由環保局統一回收處理，一般家戶廚餘交由垃圾車回收，機關、學校可聯繫轄區清潔隊依量能協助清運，均要確實做好水分及油脂瀝乾，以減量並減輕後端處理負擔。

事業產出廚餘部分，環保局提醒業者要請先瀝除水分，再以尼龍編織袋（如飼料袋）盛裝，委託合法清除業者運送至中區焚化廠、南區焚化廠、岡山焚化廠、仁美資收場、旗山清潔隊等指定地點過磅繳費，每100公斤550元。