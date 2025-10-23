快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

高雄家戶廚餘日產52公噸 餐廳旅館等事業廚餘送至5處指定點

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市所有廚餘都要給環保局統一回收處理，事業廚餘共有5處指定地點可回收。圖／高市環保局提供
高雄市所有廚餘都要給環保局統一回收處理，事業廚餘共有5處指定地點可回收。圖／高市環保局提供

非洲豬瘟疫情影響，高雄市昨天起禁止廚餘養豬，須由環保局統一回收處理。高市環保局說，機關學校廚餘可聯繫轄區清潔隊協助清運，餐廳旅館事業產出的廚餘則要委託合法業者送至5處回收站過磅繳費，每公斤5.55元。

高雄全市養豬、堆肥廚餘日產約52公噸，另有餐飲業及旅宿業等事業單位產出的廚餘數量也不少。高市環保局指出，自10月22日起全面禁止廚餘餵養，統一由環保局統一回收處理，一般家戶廚餘交由垃圾車回收，機關、學校可聯繫轄區清潔隊依量能協助清運，均要確實做好水分及油脂瀝乾，以減量並減輕後端處理負擔。

事業產出廚餘部分，環保局提醒業者要請先瀝除水分，再以尼龍編織袋（如飼料袋）盛裝，委託合法清除業者運送至中區焚化廠、南區焚化廠、岡山焚化廠、仁美資收場、旗山清潔隊等指定地點過磅繳費，每100公斤550元。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

「反對如排山倒海」2018非洲豬瘟首禁廚餘 張麗善分享成功經驗

防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

禁用廚餘逼死黑豬肉畜產？ 桃園養豬業者批：6年無配套

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

台中死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部公告即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天。新北市長侯友宜今天...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委林楚茵今中午先秀出病死豬檢體快遞單，稍早再批，這屆立法院藍白過半就搞破壞，刪防...

宜蘭啟動非洲豬瘟3大緊急防疫 養豬業若隱匿疫情、私埋死豬必定重罰

台中某養豬場爆發非洲豬瘟，已知28頭豬流入鄰近縣市。宜蘭縣政府啟動緊急應變及3大防疫措施，呼籲養豬業者嚴格執行人車進出管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。