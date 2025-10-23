非洲豬瘟警報響起 金萬林啟動「一站式非洲豬瘟防疫科技」檢測試劑上線

台中傳出117頭豬隻十天內相繼死亡，農業部確認檢出非洲豬瘟（African Swine Fever, ASF）核酸陽性反應，台灣「豬瘟非疫國」招牌可能破功。檢測大廠金萬林-創（6645）23日宣布啟動「一站式非洲豬瘟防疫科技（One-stop Integrated Workflow）」方案，要讓防疫行動更即時、更有效率。

金萬林表示，公司早在2019年即代理國際品牌 Thermo Fisher VetMA ASF Virus Detection Kit，提供豬瘟檢測所需的試劑與儀器設備。此次疫情中，金萬林更以自主研發的 KimForest African Swine Fever Detection Kit 展現防疫實力。該檢測試劑運用大數據生物資訊設計高專一性引子與探針，進行高靈敏、多重PCR檢測，靈敏度達血清中5×10³ copies/mL、血液中5×10⁴ copies/mL，檢出率與準確性皆達100%。

當疑似疫情出現，防疫團隊立即採樣血液、脾臟、淋巴結等檢體，並冷藏送驗。金萬林的自動化檢測設備與報告判讀系統，可在兩小時內完成96個檢體分析，每日可處理超過 6,000 件檢體，協助政府即時掌握疫情，避免延誤防控。

此外，金萬林的多重PCR與基因定序技術，能快速比對病毒序列、追蹤突變路徑，分析病毒演化趨勢，協助防疫單位研判疫情來源與傳播風險，讓防疫決策更有依據。

金萬林實驗室已通過衛福部LDTS認證、美國病理學家學會（CAP）認可，並獲得 TAF ISO/IEC 17025 國際品質標準認證。每一份檢測報告都具備臨床可信度與國際公信力，是政府與產業制定防疫策略的重要依據。

金萬林不僅提供實驗室檢測，更可將儀器設備部署至養豬場第一線。現場人員可立即進行樣本分析與結果回傳，兩小時內完成96個樣本檢測，每天可達6,000件樣本處理量，讓疫情監測更即時、更精準。

金萬林創辦人陳惠娥表示：防疫不僅是科技的突破，更是一種社會責任。當防疫進入基因時代，科技不只是冰冷的儀器，而是守護產業與民生的堅實後盾。金萬林將持續推動「主動偵測、快速應變」的防疫策略，與政府攜手打造更安全的生物防護網，守護台灣畜牧產業與國人健康。