中央地方共同面對非洲豬瘟疑雲 盧秀燕：嚴格稽查、有查必報

台中梧棲區某間養豬場斃死豬被驗出非洲豬瘟PCR陽性，中央下令全國豬隻禁運、禁宰5天，禁止廚餘餵豬，並在台中市設立前進應變所。台中市長盧秀燕今天與行政院長卓榮泰共赴應變所開會，盧說，這次防疫中央與地方密切合作，台中這段時間會嚴格稽查、有查必報。

台中市農業局長張敬昌說明本次非洲豬瘟案的經過，案件發生在梧棲區一處一貫式養豬場，該場的仔豬吃飼料、成豬吃廚餘，撲殺前有公豬1頭、母豬10頭、肉豬71頭、仔豬111頭。

張敬昌表示，市府14日收到中央化製統計資料系統寄出的Email，案發場死亡數超過標準，動保處派出獸醫師到現場，與案場特約獸醫師討論，認為屬於放射桿菌胸膜肺炎，治療中並未送驗，20日特約獸醫師通知，案場有3歲的成豬也死亡，非常異常，動保處依法強制採集2頭死豬檢體，送獸醫研究所，21日下午獲通知，非洲豬瘟PCR陽性。

張敬昌說，市府獲報後立刻清點案場內剩下193頭豬隻，22日凌晨2時預防性撲殺，並送合法掩埋場掩埋，同時和農業部緊密合作，漏夜啟動移動管制與防疫作業，監控周邊場區；市府同步展開疫調，追查到案場13日在大安肉品市場拍賣28頭豬，已掌握去處，正在細部調查。

盧秀燕表示，這次防疫中央與地方強烈合作，全力守護食安與養豬產業，市府擔心連鎖效應擴大，已禁止學校營養午餐使用溫體豬，必須使用CAS冷凍豬肉，或用雞鴨魚肉蛋取代，也不准打包午餐剩餘食物；打包不是錯誤行為，但這段時間擔心保存不當產生風險，請民眾體諒。

盧秀燕指出，市府會加強監控與稽查，在3天內清查全市168處養豬場、8萬頭豬，有問題即時通報，也會監控相關物價與食品數量；總而言之，這段時間嚴格稽查，有查必報，希望此案只是個案，市府會協助中央全力防堵事態擴大。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔也出席會議，羅表示，部分家長對冷凍豬肉有疑慮，可否有替代方案，此外弱勢家庭對營養午餐打包頗有需求，政府能否推出餐券等替代政策？廖強調，農業部長表示病毒源可能是境外肉品，因此不只台中，其他區域也要提高警戒，以免擴散影響養豬產業上中下游2000億元產值。