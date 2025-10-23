快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

基米站在防疫前線 提供定序加上檢測完整方案對抗非洲豬瘟

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

非洲豬瘟威脅升溫，基因定序領導大廠基米（4195）23日表示，公司擁有精準的基因定序技術以及獨家代理賽默飛世爾的非洲豬瘟檢測試劑套組，目前積極配合農業部與動植物防疫檢疫署的相關防疫措施並提供完整解決方案，避免病毒擴散，全力協助政府強化食安把關，守護國人健康。

基米表示，國內爆發逾20年來首起疑似非洲豬瘟案例，由於非洲豬瘟病毒（ASFV）傳播快、致死率高，目前全球尚無有效藥物及疫苗可以防治，因此，若不甚蔓延，恐重創全台養豬產業與肉品供應安全，對國家農業體系與食品安全將是一項重大考驗，唯有確實落實檢疫並強化邊境防堵，避免病毒擴散以化解危機。

基米已在第一時間啟動防疫應變機制，投入人力與技術支援政府檢驗工作，採三班制全天候執行核酸定序，確保在24小時內提供完整基因定序報告，協助防疫單位迅速掌握病毒來源與傳播路徑。

此外，基米獨家代理的賽默飛世爾非洲豬瘟快速檢疫試劑組（VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit），也能充分供應市場需求並提供完整檢測流程。該試劑組具備高靈敏度與與高特異性，可快速篩檢出ASFV病毒 DNA，並適用於單一樣本或十個樣本的混合檢測，以提高檢測效率與通量。

VetMAX經世界動物衛生組織WOAH（原 OIE）認可及歐盟參考實驗室（EURL）驗證，並自2015年起應用於東歐ASFV疫情爆發期間，用於臨床症狀確認及家豬與野生豬感染檢測。

基米總經理江俊奇表示，非洲豬瘟病毒的潛伏期最少約一至兩周，應加強全面檢測，預防防疫破口。檢測快一步，就能多守住一層防線。防疫不是單打獨鬥，而是全民、政府與科研單位的團隊合作。基米將持續以科技為防線，支援政府在最短時間內掌握疫情動態，阻止病毒擴散。

非洲豬瘟 食安

延伸閱讀

影／防範非洲豬瘟 卓榮泰、盧秀燕前進應變所開會

廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

列時間軸嗆打臉造謠 國民黨：14日獸醫認定暫不符豬瘟採樣要件

連江縣養豬場無非洲豬瘟疫情 輸台餛飩僅限庫存

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生...

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

國內爆發首例台中斃死豬疑非洲豬瘟，事發梧棲一處養豬場在10月13日仍出貨28頭豬至大安肉品市場，恐流入市面、被吃下肚？台...

台中疑爆發非洲豬瘟 透過宅配運送檢體？獸醫所所長回應

台中一處養豬場死豬檢出非洲豬瘟病毒陽性，農業部獸醫研究所所長鄧明中今天說，台中20日首次送檢體時採宅配，後來活豬樣本親送...

台中爆非洲豬瘟疑似案例 侯友宜視察肉品市場「全力備戰」

台中死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農業部公告即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天。新北市長侯友宜今天...

批藍白刪非洲豬瘟防疫預算、盧秀燕消極 綠委：誰製造破口一目了然

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，民進黨立委林楚茵今中午先秀出病死豬檢體快遞單，稍早再批，這屆立法院藍白過半就搞破壞，刪防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。