基米站在防疫前線 提供定序加上檢測完整方案對抗非洲豬瘟

非洲豬瘟威脅升溫，基因定序領導大廠基米（4195）23日表示，公司擁有精準的基因定序技術以及獨家代理賽默飛世爾的非洲豬瘟檢測試劑套組，目前積極配合農業部與動植物防疫檢疫署的相關防疫措施並提供完整解決方案，避免病毒擴散，全力協助政府強化食安把關，守護國人健康。

基米表示，國內爆發逾20年來首起疑似非洲豬瘟案例，由於非洲豬瘟病毒（ASFV）傳播快、致死率高，目前全球尚無有效藥物及疫苗可以防治，因此，若不甚蔓延，恐重創全台養豬產業與肉品供應安全，對國家農業體系與食品安全將是一項重大考驗，唯有確實落實檢疫並強化邊境防堵，避免病毒擴散以化解危機。

基米已在第一時間啟動防疫應變機制，投入人力與技術支援政府檢驗工作，採三班制全天候執行核酸定序，確保在24小時內提供完整基因定序報告，協助防疫單位迅速掌握病毒來源與傳播路徑。

此外，基米獨家代理的賽默飛世爾非洲豬瘟快速檢疫試劑組（VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit），也能充分供應市場需求並提供完整檢測流程。該試劑組具備高靈敏度與與高特異性，可快速篩檢出ASFV病毒 DNA，並適用於單一樣本或十個樣本的混合檢測，以提高檢測效率與通量。

VetMAX經世界動物衛生組織WOAH（原 OIE）認可及歐盟參考實驗室（EURL）驗證，並自2015年起應用於東歐ASFV疫情爆發期間，用於臨床症狀確認及家豬與野生豬感染檢測。

基米總經理江俊奇表示，非洲豬瘟病毒的潛伏期最少約一至兩周，應加強全面檢測，預防防疫破口。檢測快一步，就能多守住一層防線。防疫不是單打獨鬥，而是全民、政府與科研單位的團隊合作。基米將持續以科技為防線，支援政府在最短時間內掌握疫情動態，阻止病毒擴散。