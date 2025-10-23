廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩。圖／本報資料照片
台中爆發疑似非洲豬瘟案例，外界質疑賴清德總統過去擔任行政院長時未禁廚餘養豬，才導致防疫失敗。民進黨指出，中央早已訂出明確的廚餘養豬規範，須經高溫蒸煮滅菌，使用前必須經地方政府核可，且由地方全程監督管理，此次疫情，第一線地方政府在防疫管理上出現問題。

台中市一處使用廚餘的養豬場出現豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為防疫情擴散，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止廚餘養豬；事件發生後，廚餘也被視為疫情可能破口，賴總統過往決策也被翻出。

民進黨發言人韓瑩今天還原時序，早在2018年，賴清德總統擔任行政院長時，政府就已訂出規範，廚餘若要拿來養豬，必須「加熱九十度以上、連續蒸煮一個小時」，以確保病原體被完全殺死，各地方政府也需輔導、稽查廚餘養豬戶落實加熱消毒。

韓瑩續指，2021年，蘇貞昌院長任內，中央更進一步全面禁止廚餘養豬，但考量傳統養殖文化與黑豬需求，僅針對200頭以上規模場開放，並要求高溫蒸煮廚餘滅菌，使用前必須經地方政府核可，且由地方全程監督管理。

韓瑩指出，此次台中養豬場疫情，第一線地方政府在防疫管理上出現問題。10月10日豬隻開始死亡，14日監控系統即顯示死亡異常，動保處前往查看，但台中市政府當下未採樣、未通報。直到21日，中央農業部獸醫所才收到台中市動保處所送的檢體檢驗。死亡豬數已累計117頭。相比之下，中央農業部獸醫研究所接到檢體，21日當晚即檢驗出非洲豬瘟核酸陽性，隔天一早中央農業部隨即啟動防疫應變機制。

韓瑩強調，面對疫情威脅，防線必須一環扣一環，中央與地方必須齊心合作，才能守住台灣豬農與整個產業安全。

