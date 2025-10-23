列時間軸嗆打臉造謠 國民黨：14日獸醫認定暫不符豬瘟採樣要件

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市爆非洲豬瘟，衝擊我國養豬業。圖／聯合報資料照片

台中市爆非洲豬瘟，衝擊我國養豬業。國民黨今下午在臉書貼文表示，台中市政府積極防疫，並列出非洲豬瘟防疫時間軸，為台中市政府闢謠。

國民黨表示，近日台中市梧棲區一處養豬場傳出豬隻死亡情形。面對可能的非洲豬瘟疫情，台中市政府全力啟動應變機制。10月10日，豬隻死亡個案出現，台中市梧棲區某養豬場豬隻陸續出現死亡情形。

國民黨說明，10月14日，台中市府場勘，特約獸醫認定暫不符合豬瘟採樣要件。豬隻死亡情況增加，中央防疫系統跳出異常警示。台中市政府農業局立即派員前往場勘。當日案場特約獸醫師進行初步判斷，豬隻並未出現非洲豬瘟典型病徵（如全身缺氧、耳朵瘀青等），依「動物傳染病防治條例」規定，當下不符合「法定傳染病」的採樣條件，無法強制採檢。

國民黨再說明，10月20日，台中市府再次評估後通報。台中市府農業局與特約獸醫師再次評估後，認為死亡情形仍屬異常。經與畜主協商後，台中市政府主動前往現場採樣並通報中央。

國民黨指出，10月21日，台中市府啟動防疫機制。中央農業部動植物防疫檢疫署通知檢驗結果呈非洲豬瘟陽性反應。

國民黨強調，台中市府第一時間啟動防疫機制，包含預防性撲殺、移動管制、全場消毒與周邊豬場監測等措施，全力防堵疫情擴散。中央與地方必須緊密合作、資訊即時共享，才能有效防堵疫情，守護民生與經濟命脈。呼籲各縣市政府、畜牧團體及養豬業者務必提高警覺，一旦發現豬隻出現異常死亡或疑似疫情，應立即通報所在地防疫機關。

台中市爆非洲豬瘟，衝擊我國養豬業。國民黨今下午在臉書貼文表示，台中市政府積極防疫，並列出非洲豬瘟防疫時間軸，為台中市政府闢謠。圖／國民黨文傳會

