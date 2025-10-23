【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤而退群的王定宇也自動歸隊，連藍白刪預算都拿來作文章，簡直把豬瘟當堰塞湖釀災來打；其實，若真要追究源頭，賴清德總統恐怕要排頭一個，民進黨都執政9年多，連廚餘都搞不定，還是別太張揚比較好。

台灣出現非洲豬瘟是大事一件，昨天就有嘉義豬農直指「賴清德總統是罪魁禍首」，因為他在2019年擔任行政院長時就認為不需禁止廚餘養豬，未全面禁止豬農使用廚餘養豬，才會導致豬瘟爆發，豬價恐崩盤影響豬農生計。

當時賴清德邀集縣市政府溝通廚餘去化議題，要求兼顧防疫與資源循環，指當時有357家環保署登錄具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，無須禁止廚餘餵養，其餘1155家養豬場須在1周內申請通過環保單位檢核者，否則禁止使用廚餘餵養。

賴清德當時為廚餘養豬開了後門，但是全國養豬第一大縣的雲林縣長張麗善力抗中央。事實上，張麗善在2018年上任第一天就宣布全縣禁用廚餘養豬，結果被賴洗臉，要求縣市長應尊重農委會「有層次、有次序」的進行相關工作，還說貿然禁止廚餘養豬，廚餘去處馬上會出現問題。

事實印證，農委會「有層次、有次序」的進行結果是令人失望。農委會2021年9月公告禁止199 頭以下小型養豬使用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料養豬，但可用果菜殘渣等植物性廢棄物，200頭以上大型養豬場可用廚餘等，但需符合高溫蒸煮流程。賴清德雖已卸任行政院長，但農委會公告內容就是賴版本。

這次出事的養豬場就是超過200頭，依照中央規定是可以使用廚餘養豬，但是不是廚餘肇禍還有待疫調。不過，綠委們擔心傷到賴清德，立院黨團一邊開記者會呼籲呼籲中央地方分工，不要有任何造謠或噴口水，但是綠委們卻早已悄悄發動攻盧行動。

兼任政策會執行長的綠委吳思瑤先點火，展開攻勢鎖定盧秀燕，批盧缺席市府說明記者會，卻主持購物節宣傳，讓她想起花蓮堰塞湖釀災當下，人在國外徐榛蔚，凡事都問副縣長。

王定宇、鍾佳濱、林楚茵等人更接續砲火，鍾表示養豬政策、邊境管理，廚餘管制，過去7年來始終不變，現在同樣政策下卻發生了這樣事件，必須趕快疫調，了解破口出在哪裡，究竟是哪個單位執行不力。王定宇則拿出時間序，指10日就已通報豬隻死亡，14日台中市政府因「死亡數量異常」前往訪視，卻未採樣；10月20日死亡累計達117頭才採檢，「該做的都做了，只是慢了十天才開始做！」

鍾佳濱要查是那個單位執行不力，其實帶有一賭的成分，不無把責任推地方第一線的味道。但疫情破口很可能是海關、網購、走私或廚餘等路徑，每一個環節都與中央有關，鍾想全推地方，恐有難度。

王定宇拿時間序作文章，但是卻刻意不提獸醫第一次訪視診斷為「放線桿菌胸膜肺炎感染」及投藥，居心何在？不難明白。何況，農業部動植物防疫檢疫署也認為獸醫師的診斷「沒有異常」。

至於副市長主持第一次記者會，市府本來就有分層負責、局處分工，盧秀燕有既定行程，由副手主持何錯之有？何況盧昨天上午召開第一次府級應變會議，下午五時再主持第二場府級應變會議，指示各局處分工，不是「該做的都做了」嗎，不然市府為何要分官設職？

更扯的是，綠營側翼還把問題歸究藍白刪預算，但國人也不是傻瓜，近年出國的民眾那個沒有經過邊境檢驗層層關卡？綠委群組的line擷圖被披露，讓民進黨傷很大，雖然王定宇退群，但操作模式依然運作，民進黨要小心操作過頭會有反效果，成了綠營另一潰壩的破口。