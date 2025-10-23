禁廚餘餵豬又沒處燒 南投廚餘將全堆戶外成災難

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
清潔隊垃圾車回收廚餘回收示意圖。本報資料照片
清潔隊垃圾車回收廚餘回收示意圖。本報資料照片

為防範非洲豬瘟，不少縣市將廚餘改送焚化爐，但南投縣無焚化爐，家戶廚餘收運，只能覓地暫置，但大量廚餘堆戶外，恐發臭衍生衛生問題，地方跳腳。環保局表示，將協調縣內堆肥場全量運轉，並爭取外運焚化，也盼民眾配合廚餘減量。

農業部宣布全國暫停廚餘養豬，基隆、彰化等縣市有焚化爐可去化，部分縣市同時拒收外縣市廚餘；而南投縣每日廚餘量達30噸，且僅南投市、竹山、魚池設有廚餘堆肥場，其餘鄉鎮廚餘多與養豬場配合，如今無焚化爐，廚餘去化出問題。

南投縣環保局今邀集各公所清潔隊討論廚餘處理問題，初步決議，全縣不停收家戶廚餘，各鄉鎮市仍維持正常收運；唯現階段縣內廚餘恐難外運焚化，因此須由各縣鎮市清潔隊覓地暫置廚餘，但要找到暫置點、保存問題等均不易，地方跳腳。

由於，各鄉鎮市每日廚餘量從1公噸至8公噸不等，清潔隊紛抱怨，廚餘量太大，且只進不出，天天增加，既有垃圾堆置場放不下，要找暫置也不容易，就算找到土地可放，大量廚餘堆置戶外給太陽曬，很快就酸臭，恐衍生嚴重衛生問題。

草屯鎮長簡賜勝表示，公所將配合覓地堆置，並加強協調平時有在配合的放養雞戶多使用廚餘，但堆置廚餘只能是短期進行，畢竟非洲豬瘟疫情並非短時間內就能解決，長時間放置戶外絕對長久之計，仍希望政府要設法協助地方去化廚餘。

環保局長李易書說，為配合防疫，以盡量不改變、不打亂廚餘原來多元的收集系統及清運方式為原則，決議暫時堆置廚餘，現階段將協調3鄉鎮市堆肥場全量運轉，再調配鄰近鄉鎮進場去化，初估每日可處理15噸，也將盡力爭取外運焚化。

環保局也呼籲民眾配合惜食減量，丟棄廚餘時務必瀝乾、瀝除水分後，再排出交由清潔隊回收，而疫情期間切勿把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，應裝袋直接丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理。

廚餘桶放置戶外示意圖。本報資料照片
廚餘桶放置戶外示意圖。本報資料照片

