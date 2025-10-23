疑非洲豬瘟養豬場「28頭豬流入市面」 政院：非病死豬

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟案例，該養豬場13日曾有28頭豬被載運到當地肉品市場，引發恐慌。行政院發言人李慧芝今在院會後記者會指出，投入豬隻拍賣的並非病死豬，都是健康豬隻。

農業部防檢署組長林念農也強調，豬隻運到肉品市場，屠前、屠後皆經衛生檢查嚴格把關，疑似非洲豬瘟案例會有臨床症狀，或在執行剖檢過程中發現異常出血，但那段時間，屠宰場並未發現任何異常情形。

針對目前病毒檢驗結果，林念農說，初步檢測結果，疑似非洲豬瘟案例病毒株與越南相似度高，但完整資訊要待獸醫研究所完整分析；他強調，非洲豬瘟邊境防堵不只針對中國，而是針對所有發生非洲豬瘟的國家，都採取高規格管制。

此外，不少民進黨立委、網友質疑，藍白立院黨團今年刪除農業部防檢署媒體政策宣導預算3400多萬元，才導致疫情爆發。林念農則說，預算即便被刪除，仍會依照相關管制措施，會透過各種方式，爭取相關預算。

非洲豬瘟人心惶惶 綠民代要蔣萬安「別成盧秀燕第二」

農業部：世界動物衛生組織容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

農業部：WOAH容許廚餘養豬 目前未考慮全面禁止

卓榮泰：立委索資若涉機敏 首長應親把關避免不當外洩

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中市梧棲區一處養豬場傳出非洲豬瘟，10月13日曾出貨28頭豬至大安肉品市場屠宰，其中1頭屠體被嘉義縣六腳鄉肉品業者買走...

防非洲豬瘟！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體...

防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

台中市梧棲出現疑非洲豬瘟案例，政府全面禁止廚餘餵養5天。對黑豬產業是一大衝擊，屏東縣養黑豬農民無奈嘆，犧牲8％黑豬產業，...

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布自10月22日中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況再決定是否延長。政策一...

廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，外界質疑賴清德總統過去擔任行政院長時未禁廚餘養豬，才導致防疫失敗。民進黨指出，中央早已訂出明確...

