疑非洲豬瘟養豬場「28頭豬流入市面」 政院：非病死豬

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟案例，該養豬場13日曾有28頭豬被載運到當地肉品市場，引發恐慌。行政院發言人李慧芝今在院會後記者會指出，投入豬隻拍賣的並非病死豬，都是健康豬隻。

農業部防檢署組長林念農也強調，豬隻運到肉品市場，屠前、屠後皆經衛生檢查嚴格把關，疑似非洲豬瘟案例會有臨床症狀，或在執行剖檢過程中發現異常出血，但那段時間，屠宰場並未發現任何異常情形。

針對目前病毒檢驗結果，林念農說，初步檢測結果，疑似非洲豬瘟案例病毒株與越南相似度高，但完整資訊要待獸醫研究所完整分析；他強調，非洲豬瘟邊境防堵不只針對中國，而是針對所有發生非洲豬瘟的國家，都採取高規格管制。

此外，不少民進黨立委、網友質疑，藍白立院黨團今年刪除農業部防檢署媒體政策宣導預算3400多萬元，才導致疫情爆發。林念農則說，預算即便被刪除，仍會依照相關管制措施，會透過各種方式，爭取相關預算。