連江縣養豬場無非洲豬瘟疫情 輸台餛飩僅限庫存

台灣爆發疑似非洲豬瘟案例，連江縣政府產業發展處今天指出，馬祖3間養豬場均無疫情，會持續加強防疫消毒與監督。縣內製造、可輸台的溫體豬肉餛飩則僅能銷售現有庫存。

連江縣政府產業發展處農林科長賴文啟今天告訴中央社記者，連江縣實際在養3間養豬場，豬隻來源均為新北市及桃園市的3間固定來源場，購買成豬後，在馬祖地區以飼料暫養並宰殺。

賴文啟強調，縣內養豬場豬隻及新北市、桃園市的來源場，目前均無出現非洲豬瘟相關症狀，且今年連江縣內未發現海漂豬隻，仍將持續每日監控各養豬場狀況，加強防疫消毒，並與新北、桃園市政府密切聯繫，確保豬隻來源安全無虞。

而連江縣位處邊境，為方便民眾攜帶溫體豬肉製成餛飩赴台，縣府訂定「連江縣餛飩輸台控管措施」，目前共9間業者，取得可合格輸台的餛飩認證標章。連江縣政府產業發展處漁牧科長曹明君今天告訴中央社記者，已通知合格業者，禁宰期間僅能銷售現有庫存，禁止進貨溫體豬肉。

為配合中央政策，連江縣自22日中午12時起，5天內暫停宰殺與運送豬隻。產發處新聞資料指出，縣內冷凍豬肉供應無虞，民眾不需恐慌囤貨。連江縣政府衛生福利局今天回覆中央社記者詢問指出，因未接獲衛福部要求，故昨日與今日並未抽查市面上冷凍豬肉。