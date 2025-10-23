把非洲豬瘟疫情控制在台中！卓榮泰盼複製花蓮經驗 再現台灣熱心

台中市爆發非洲豬瘟疑雲，行政院長卓榮泰今天與台中市長盧秀燕共同開防災會議，卓表示，希望用120小時黃金時間，將疫情防堵在台中，用區塊戰爭的方式清查圍堵；他也提到，現在有很多人須要幫忙，從花蓮救災經驗來看，台灣人熱心無限，花蓮做得到，台中也做得到。

卓榮泰說，防疫是一場戰役，要把戰役縮小到台中，不要把全台灣都擴大為戰場，從前進應變所開始，以5天為1個周期，用120小時的黃金時間縮小影響面，有效防堵；除了事發養豬場半徑3公里的內圍圈，他也要求應變所在台中所有養豬場、肉品市場、零售市場，以區塊戰爭的方式畫出作戰地圖，一塊塊清查。

卓榮泰提出防疫6大方向，第一，落實通報釐清源頭，全國各縣市政府都要確實通報所有數據，養豬業者也須全力配合，釐清感染源頭與途徑；第二，徹底清消人車，在禁運、禁宰、禁用廚餘養豬的基礎上，徹底清消所有相關場域的人員車輛，絕不馬虎。

卓揆表示，第三點是嚴守邊境，嚴格檢查所有出入旅客、貨品，也要強力防堵走私，他已指示海巡署加強查緝；第四點則是妥善處理廚餘與化製，由環境部管理署副署長林左祥主導，確保流程順暢，地方清潔隊量能不足就委託民間業者處理，中央會支援經費，此外也要保證校園內外食安。

至於第五點，卓榮泰說，應變所要掌握所有正確資訊，每天開工作會議，應變所原計畫每天上午11時開記者會，卓要求提早到10時，也呼籲民眾不要傳播未經證實、道聽塗說的消息；第六點，政府會全力支持產業，包含豬農、加工場等等，但也要求業者須自律管理。

卓榮泰強調，以上6點不只是方向，更是要求，是未來追究責任的依據；各級政府、業者若沒有做好這6點要求，政府未來一定會追究責任，請大家全力配合；防疫期間台中市政府或其他縣市政府有任何需要，也可向應變所反映，政委陳時中會督導應變所做好協調工作。

部分民眾對冷凍豬肉有疑慮，卓榮泰表示，冷凍豬肉是目前不可不要的取代方式，請民眾放心，冷凍豬肉一定安全無虞，政府也會供應雞肉等肉品做為替代，最重要的是中央與地方一起向人民保證，絕對不會讓斃死豬肉流入市場。

立委羅廷瑋在會中提到，有弱勢家庭反映，需要學校營養午餐外帶機制，否則當天晚餐恐成問題。卓榮泰說，這幾天除了應急方式，有沒有辦法協調超商服務？他會請應變所與經濟部和超商業者聯絡。

卓榮泰說，從花蓮災害來看，台灣人的熱心可以隨時隨地發生；他希望，所有國人在此時共同維護國家整體利益，花蓮做得到，台中也做得到，全國人民願意為花蓮做，也願意為台中做，花蓮與台中都是台灣重要的一部分，不分彼此、不分你我。