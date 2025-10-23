「反對如排山倒海」2018非洲豬瘟首禁廚餘 張麗善分享成功經驗
雲林縣長張麗善2018年接任之初即遇到非洲豬瘟席捲，她獨排眾議，不顧中央和業界的反對，斷然發布全面禁用廚餘養豬的禁令，成功防堵疫情擴散。「防疫貴在神速」，她說，短時間執行禁用廚餘是一大工程，但只要是對的，不能因有阻力而停怯，事後證明當初的堅持是對的。
國內只有口蹄疫防疫經驗，非洲豬瘟是新病株，各國都沒經驗，防疫沒有特效藥，只知廚餘是致病源之一，張麗善說，在各界恐慌且無前例可循之下，唯有落實徹底根治，才是最好的防疫及保護產業最好方法，因此，在中央遲遲未下達廚餘禁令之下，她斷然決定「走在前面」，在完成配套後，強力推動禁用廚餘政策。
防疫如作戰，一刻拖不得，尤其雲林養豬頭數多達151萬餘頭，肩負全國肉品食安，張麗善說，當時行政院只要求廚餘需高溫蒸煮，但這作法還是默許使用廚餘，風險依在，唯有全面禁用，方能一勞永逸，因此在徵得議會支持下，祭出罰責全面「禁餿」。
回顧當初，面對中央和業界排山倒海的反對，張麗善說，在沒有中央法令的支持，又得不到民間贊同，想完成禁用廚餘確實困難重重，因廚餘養豬成本低，多數養豬場都習慣用廚餘，想改變現況，涉及廚餘回收、各界反對及經費補助等問題，談何容易。
她說，每天數以萬噸廚餘少了豬場消化，改由縣府去化，當時熟廚餘委由擁有蒸煮設備的虎尾公所處理，生廚餘則集中二崙鄉再轉運協請南亞有機資源回收場製成肥料，打出「雲溉肥」品牌再回饋農民，創造循環經濟典範。
溝通也是成功的關鍵，張麗善說，當時開辦禁用廚餘說明會，她每場親赴與業界對話，再配套輔導補助防止崩盤，多管齊下，讓大家了解豬肉市場一旦崩潰，損害不只是業者更是整個國家民生，在取得認同後，政策推行日顯順暢，加上縣府監督追縱守住防線，才成功防堵非洲豬瘟。
目前台中再出現破口，張麗善說，台中非養豬大縣，尚存有30場廚餘豬場，最重要先找出源頭再畫定區域，嚴格執行防堵，才能杜絕擴散，同時也希望中央對於業者養豬轉型（改用飼料）帶來成本壓力、食安等，早日制訂短中長程的法令及配套，才能上下通力合作一致完成防疫。
