防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

台中市梧棲出現疑非洲豬瘟案例，政府全面禁止廚餘餵養5天。對黑豬產業是一大衝擊，屏東縣養黑豬農民無奈嘆，犧牲8％黑豬產業，保全92％豬產業，但這次破口是養白豬的場；屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源建議，政府應設置大型蒸煮中心，由政府管控，這樣最安全。

「沒有廚餘吃，等於讓黑豬滅種！」方志源說，禁止廚餘對黑豬產業衝擊大，本土黑豬吃廚餘，風味才會出來，現階段會全力配合政府政策禁止廚餘養豬，「這五天是危險期」，要看這是個案還是有擴散，才能全盤看後續廚餘的處理方式。

方志源說，家用廚餘危險性高，他也同意禁止，但有些下腳料等希望可以繼續使用，這類型不是高危險廚餘，像是植物性廢渣等，至少讓黑豬有生存空間，不然等於讓黑豬滅種了。

屏東一名養黑豬青農無奈說，現在只剩下植物性廢渣可使用，但黑豬畢竟還是缺乏些元素，若完全吃植物性廢渣，黑豬也是養不太起來，他先前有用飼料餵養黑豬一年，但飼養出來肥肉比例超高，且成本高得驚人，光是飼料一年就要花2、300萬元，若用廚餘的成本加人事等相關開銷一年約250萬，黑豬養得慢，黑豬花12個月，白豬只要6個月。

這名養黑豬青農說，只要遵守政府政策，廚餘用90度高溫烹煮一小時以上，大致上沒有問題。他也贊成禁止部分廚餘，有些廚餘是無法溯源，但希望不要禁事業廢棄物，植物性、動物性廢渣，這些可以溯源，來源也清楚。他也建議，若能中央統一處理，掌控廚餘產出，再交給他們也是一個方式。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會成員有100多個，協會理事長方志源說，現在廚餘方式掩埋、焚化爐燒掉，希望政府可以設置大型蒸煮中心，由政府管控最安全，將高危險都拿去燒，高溫90度非洲豬瘟病毒就死了。他懷疑是沒蒸煮熟才會發生這樣破口。

方志源也強調，非洲豬瘟跟口蹄疫的感染途徑不同，不可以和口蹄疫相提並論，也民眾不要擔心，百姓可以安心吃。

屏東黑豬是台灣原生種，本土黑豬種源，是象徵本土及肉品帶有傳統風味的豬種。