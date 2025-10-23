台中爆非洲豬瘟 卓揆：中央地方一個精神 分數給人民打

台中市驚爆非洲豬瘟疑雲，引起全國震動，行政院昨天在台中成立前進應變所，行政院長卓榮泰今天南下，與台中市長盧秀燕一起到應變所開會，會中互動頻繁，會後被問及「給台中市表現打幾分」，卓強調已充分展現中央地方一個精神，分數就給人民打。

卓榮泰與盧秀燕今天下午1時一起抵達位於台中市動植物防檢大樓的前進應變所，2人神情凝重，記者會中多次「咬耳朵」，交換防疫意見，2時許記者會結束，卓、盧繼續開閉門會議，約2時20分許一起步出會議室。

媒體詢問卓榮泰，給台中市這次防疫表現打幾分？卓揆回應，分數就給人民打，這次事件充分表現出，中央與地方是一個精神、一個動作、一個命令、一個動作。

媒體又問，是否覺得市府14日到案場訪視，20日才送驗，動作慢半拍？卓榮泰強調，沒有快慢，只有「緊、緊、緊」（閩南語：快快快）！