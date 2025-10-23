快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

台中爆非洲豬瘟 卓揆：中央地方一個精神 分數給人民打

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
卓榮泰（左）與盧秀燕（右）共開防疫會議，神情嚴肅，交流密切。記者黃仲裕／攝影
卓榮泰（左）與盧秀燕（右）共開防疫會議，神情嚴肅，交流密切。記者黃仲裕／攝影

台中市驚爆非洲豬瘟疑雲，引起全國震動，行政院昨天在台中成立前進應變所，行政院長卓榮泰今天南下，與台中市長盧秀燕一起到應變所開會，會中互動頻繁，會後被問及「給台中市表現打幾分」，卓強調已充分展現中央地方一個精神，分數就給人民打。

卓榮泰與盧秀燕今天下午1時一起抵達位於台中市動植物防檢大樓的前進應變所，2人神情凝重，記者會中多次「咬耳朵」，交換防疫意見，2時許記者會結束，卓、盧繼續開閉門會議，約2時20分許一起步出會議室。

媒體詢問卓榮泰，給台中市這次防疫表現打幾分？卓揆回應，分數就給人民打，這次事件充分表現出，中央與地方是一個精神、一個動作、一個命令、一個動作。

媒體又問，是否覺得市府14日到案場訪視，20日才送驗，動作慢半拍？卓榮泰強調，沒有快慢，只有「緊、緊、緊」（閩南語：快快快）！

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 盧秀燕

延伸閱讀

民調／賴卓體制滿意度回溫 賴總統信任度也突破四成

台中非洲豬瘟爆發 市長盧秀燕未主持記者會遭轟神隱

批盧秀燕眼中只有購物節！林楚茵亮快遞單：病死豬檢體20日下班才寄

台中疑爆非洲豬瘟 綠轟盧秀燕神隱「凡事賴給清德」 市府回應了

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中市梧棲區一處養豬場傳出非洲豬瘟，10月13日曾出貨28頭豬至大安肉品市場屠宰，其中1頭屠體被嘉義縣六腳鄉肉品業者買走...

防非洲豬瘟！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體...

防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

台中市梧棲出現疑非洲豬瘟案例，政府全面禁止廚餘餵養5天。對黑豬產業是一大衝擊，屏東縣養黑豬農民無奈嘆，犧牲8％黑豬產業，...

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布自10月22日中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況再決定是否延長。政策一...

廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，外界質疑賴清德總統過去擔任行政院長時未禁廚餘養豬，才導致防疫失敗。民進黨指出，中央早已訂出明確...

