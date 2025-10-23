防堵非洲豬瘟擴散 南市衛生局稽查44家市售豬肉來源均無虞
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央祭出禁運禁屠令，台南也有不少傳統市場內豬肉攤商公告將休市1周，而衛生局為確保市售肉品來源安全，這兩天緊急啟動加強查核機制，針對轄內44家豬肉來源業者稽查，結果均符合規定。
衛生局表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，市民無須恐慌，而為確保市售肉品來源安全，這兩天也針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者進行全面稽查，今再度會同消保官共查核44家豬肉來源業者，結果均符合規定，後續仍將持續進行不定期抽查。
衛生局長李翠鳳表示，食品業者若刻意使用病豬或斃死豬肉，其肉品本質上屬變質物品，不得作為食品原料，倘若以該等肉品製造食品，依法可裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，並可命其歇業或廢止食品業者登錄，經廢止者1年內不得再申請登錄。
衛生局也提醒，選購豬肉產品時，應認明合法來源、屠宰標章與標示清楚之肉品，並保留購買憑證以維護自身權益，另非洲豬瘟病毒不耐熱，民眾務必將豬肉煮熟再品嘗更安全，如有食品安全衛生相關問題，可隨時通報衛生單位提供協助。
