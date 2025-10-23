快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

防堵非洲豬瘟擴散 南市衛生局稽查44家市售豬肉來源均無虞

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局為確保市售肉品來源安全，這兩天緊急啟動加強查核機制，針對轄內44家豬肉來源業者稽查，結果均符合規定。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局為確保市售肉品來源安全，這兩天緊急啟動加強查核機制，針對轄內44家豬肉來源業者稽查，結果均符合規定。圖／南市衛生局提供

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央祭出禁運禁屠令，台南也有不少傳統市場內豬肉攤商公告將休市1周，而衛生局為確保市售肉品來源安全，這兩天緊急啟動加強查核機制，針對轄內44家豬肉來源業者稽查，結果均符合規定。

衛生局表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，市民無須恐慌，而為確保市售肉品來源安全，這兩天也針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者進行全面稽查，今再度會同消保官共查核44家豬肉來源業者，結果均符合規定，後續仍將持續進行不定期抽查。

衛生局長李翠鳳表示，食品業者若刻意使用病豬或斃死豬肉，其肉品本質上屬變質物品，不得作為食品原料，倘若以該等肉品製造食品，依法可裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，並可命其歇業或廢止食品業者登錄，經廢止者1年內不得再申請登錄。

衛生局也提醒，選購豬肉產品時，應認明合法來源、屠宰標章與標示清楚之肉品，並保留購買憑證以維護自身權益，另非洲豬瘟病毒不耐熱，民眾務必將豬肉煮熟再品嘗更安全，如有食品安全衛生相關問題，可隨時通報衛生單位提供協助。

為防堵非洲豬瘟擴散，南市衛生局近期針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者等進行全面稽查，確保市售肉品來源安全，而因應禁屠禁運令，不少傳統市場豬肉攤商也公告，昨天肉品販售完畢將休市一周。圖／南市衛生局提供
為防堵非洲豬瘟擴散，南市衛生局近期針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者等進行全面稽查，確保市售肉品來源安全，而因應禁屠禁運令，不少傳統市場豬肉攤商也公告，昨天肉品販售完畢將休市一周。圖／南市衛生局提供

非洲豬瘟 廚餘 衛生局

延伸閱讀

非洲豬瘟人心惶惶 綠民代要蔣萬安「別成盧秀燕第二」

台南市肉品市場收5424張健康聲明書 31萬頭豬隻無異常

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

防非洲豬瘟！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬

相關新聞

【重磅快評】綠營把豬瘟當堰塞湖 小心賴總統成潰壩破口

台中養豬場驗出非洲豬瘟，全國嚴陣以待之際，綠營卻繼花蓮堰塞湖操作殺傷力消息之後再度發動攻勢，眾綠委圍攻台中市長盧秀燕，憤...

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

台中市梧棲區一處養豬場傳出非洲豬瘟，10月13日曾出貨28頭豬至大安肉品市場屠宰，其中1頭屠體被嘉義縣六腳鄉肉品業者買走...

防非洲豬瘟！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬

非洲豬瘟入侵台灣，各地紛紛祭出措施因應，包含營養午餐禁用溫體豬，北市教育局昨晚原先表示暫不跟進，不過稍早也宣布，禁用溫體...

防堵非洲豬瘟 黑豬農嘆：沒有廚餘吃等於讓黑豬滅種

台中市梧棲出現疑非洲豬瘟案例，政府全面禁止廚餘餵養5天。對黑豬產業是一大衝擊，屏東縣養黑豬農民無奈嘆，犧牲8％黑豬產業，...

好市多開出限購第一槍！全台門市豬肉品項1卡限購1份 各通路：供貨穩定勿囤貨

台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布自10月22日中午12點起，全國豬隻禁運、禁宰5天，視疫情狀況再決定是否延長。政策一...

廚餘養豬遭疑非洲豬瘟破口 民進黨：地方防疫管理出問題

台中爆發疑似非洲豬瘟案例，外界質疑賴清德總統過去擔任行政院長時未禁廚餘養豬，才導致防疫失敗。民進黨指出，中央早已訂出明確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。